¿Se volverá a quitar la camisa el chef Daniel Vargas en la pista de Dancing with the stars?

Daniel Vargas es chef e influenciador de un estilo de vida saludable. Archivo (Garrett Britton)

El chef Daniel Vargas participó hace cinco años en Dancing with the stars y terminó alzando la copa de campeón de la tercera temporada.

Sus buenos movimientos, las alzadas que se jalaba con su pareja de baile Lucía Jiménez y las descamisadas que se pegaba en algunas de las galas le terminaron dando el gane, pues el público lo eligió como su favorito.

El ahora novio de la presentadora Shirley Álvarez estará como invitado en la gala de este domingo y nos confesó que le tocará bailar un contemporáneo y que esta vez su pareja en la pista será Alhana Morales, la actual compañera de Mauricio Hoffmann.

Pero, ¿se irá a quitar la camisa de nuevo?. Esto fue lo que nos dijo: “Aaaah... eso ya no te lo puedo decir. Me lo prohibieron (risas)”.

Daniel fue el campeón de la tercera temporada de Dancing junto a Lucía Jiménez. Archivo (Melissa Fernandez Silva)

El musculoso dice estarse preparando muy bien para su presentación de este domingo y que esta vez tendrá una motivación extra para que le salga perfecto porque sabe que su amada Shirley lo estará viendo.

“La verdad es que tenerla ahí cerca me motiva mucho más y ojalá que le guste la coreografía. Le he estado mandando videos para que vaya viendo, pero no es lo mismo que ya en el estudio, con luces, vestuario y todo, vamos a ver el sábado que es el ensayo general qué me dice, si le gustó”, dijo en una entrevista que le hicimos.

