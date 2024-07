Chef Sophia reveló la dura realidad de su embarazo: “Llamamos a la ambulancia al menos en cuatro ocasiones”

Juliana, hija de la chef Sophia Rodríguez, cumplirá un año este 1 de agosto y su mamá recordó lo difícil que fue su embarazo hasta el final.

Este 1 de agosto la chef Sophia Rodríguez cumplirá un año de haberse estrenado como mamá y al acercarse la fecha reconoció que la etapa final de su embarazo no fue nada bonita y que la pasó realmente mal.

La presentadora de ¡Qué buena tarde! nunca antes había revelado los duros episodios que vivió antes de dar a luz a su hermosa Juliana, porque no quería enfocarse en lo negativo.

En el 2016 ella fue operada de un tumor cerebral y, aunque el procedimiento médico fue un éxito, igual quedó con dolores de cabeza esporádicos y en las últimas semanas de embarazo estos se acrecentaron.

“Las últimas semanas de embarazo fueron demasiado duras. Me estabilizaban con tramal, oxígeno, suero y más medicamentos intravenosos. Me aplicaron demasiados tratamientos paliativos que nunca funcionaron y yo vivía con 30 o más crisis de dolor por día. Llamamos a la ambulancia al menos en cuatro ocasiones para que me llegaran a estabilizar. Nada más quería que Juli naciera para ver si así me aliviaba. Conté o enseñé muy poco sobre esto para no enfocarme en lo negativo, pero realmente la estaba pasando muy mal”, reveló.

La chef también compartió varias fotos de cómo tenía que andar con bolsas de hielo en la cabeza sujetadas a gorros o vinchas y que no dormía nada por el fuerte dolor de cabeza.

La chef Sophia Rodríguez contó que en las últimas semanas de su embarazo la pasó hasta con oxígeno y muchos medicamentos.

Su bebé terminó naciendo por cesárea debido a su condición y en la sala de operación la acompañó su neurólogo debido a sus antecedentes.

“El día del parto, cuando estaban a punto de iniciar la cesárea, me dio un episodio del dolor de cabeza y fue extremadamente fuerte. Todos se asustaron demasiado porque yo gritaba y buscaba desesperadamente ponerme de lado para que se me aliviara el dolor, pero no podía porque ya me tenían atada para la cirugía”, confesó.

Gracias a que el doctor que la operó del tumor estaba ahí pudieron calmarla minutos después y pidió que no la sedaran por completo.

“Con la anestesia fue bajando (el dolor de cabeza) y pude ver a Juli nacer”, contó.

Sophia agregó que conforme su avanzando el post parto y la medicación adecuada el dolor fue bajando al grado que no ha vuelto a tener ataques tan fuertes de dolor de cabeza.

Este era el look de Sophia Rodríguez al finalizar su embarazo por los fuertes dolores de cabeza.

Ver a su hija Juliana a punto de cumplir su primer añito y recordar todo lo que pasó para traerla al mundo la hace sentir que soportar tanto dolor valió la pena y que sería capaz de aguantarlo de nuevo por otro hijo, si así fuera.

“A todas las mamás que enfrentan sus embarazos con enfermedades crónicas les mando demasiada fuerza y les comparto mi caso para aliviar un poquito su carga dándoles la esperanza de que sí... todo va a pasar, todo va a mejorar y la compensa lo valdrá todo”, concluyó.

Este 2 de agosto la familia Zoch Rodríguez celebrará el primer añito de Juli, cuya temática será de alimentos, pues la pequeña salió bien comelona.