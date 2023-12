Chef Sophia Rodríguez no pudo “cocinar” su cita con “Raquel por la vida”

Sophia Rodríguez lamentó que su cita con Raquel por la vida no se concretara. (Instagram)

A la chef Sophia Rodríguez le quedó una cita pendiente con Raquel Mechoulam, más conocida como “Raquel por la vida”, quien falleció de cáncer este viernes 8 de diciembre.

En redes sociales, Sophia publicó una serie de conversaciones que tuvo con Raquel durante este año, pues ella tenía muchas ganas de ir al restaurante de la chef a comer y aprovechar para conocerla.

Debido a distintas situaciones de salud de Raquel, el encuentro con Sophi se fue posponiendo y la última vez que hablaron quedaron en que se verían en noviembre, lo que no sucedió.

Ante la noticia de la muerte de Raquel, Sophia lamentó el no haberla conocido. “Hoy (este viernes) no me he sentido bien. Me engripé fuerte y aquí estoy reposando y tomando los medicamentos. Pero hoy (este viernes) lo que más me duele es el corazón”, escribió Rodríguez al compartir en Instagram lo que habló con Raquel por Facebook.

“Un día hacés planes con ilusión y la vida dispone otra cosa. Tan efímero todo y tan ilusos nosotros. No lo logramos a tiempo”, puso Sophia en otra publicación.

La empresaria y presentadora de canal 7 aprovechó la lamentable noticia para hacer una reflexión.

“Abracen, besen, cobijen, llamen. Dejemos de postergar esos encuentros que nos llenan el corazón. Ella ganó y ganamos todos conociéndola. Descanse en infinita paz y sin dolor”, finalizó la rubia su seguidilla de publicaciones.