Chef Sophia Rodríguez responde así a los que le tiran por no hacer la cuarentena

Juliana, la primera hija de la chef Sophia Rodríguez, cumple el viernes su primer mes de nacida. (Instagram)

La chef Sophia Rodríguez encaró las críticas que le han hecho por no hacer la cuarentena y por andar para arriba y para abajo con su hija Juliana, quien cumplirá su primer mes de nacida este viernes.

Mediante una publicación que hizo en Instagram este miércoles, la empresaria gastronómica dijo que por un tema de salud mental no podría estar encerrada por 40 días y detalló todos los lugares a los que ha ido con su hija y su esposo Ricardo Zoch, en el último mes.

LEA MÁS: Chef Sophia Rodríguez contó con orgullo los avances que la hacen sentirse poderosa

“Yo, de verdad, no sé cómo haría para mantenerme 40 días encerrada en mi casa y sin ver a nadie en este proceso. No puedo. Mi salud mental necesita ver espacios diferentes, respirar otro aire y compartir con gente que quiero, de lo contrario, de verdad, que me siento triste si paso varios días así”, mencionó Sophi en sus redes sociales.

Esta es la historia que compartió Sophia Rodríguez en Instagram. (Instagram)

En este mes, la presentadora de televisión, su esposo y su hija han ido a restaurantes, a Khali (su cafetería), a hacer compras, a visitar a familiares, a misa y a un matrimonio.

“Se mantiene segura con nosotros y abrigada y cuando estamos afuera ni chista, duerme profundo en cualquier nivel de ruido y ama viajar en el carro. Realmente, disfrutamos tanto de estar los tres juntos así y, pues, la acostumbramos a esto porque sus papás son muy sociables y esa será su normalidad. Obviamente, siempre velando por su seguridad y cuidándola con mucho amor”, agregó en su mensaje.

LEA MÁS: La chef Sophia Rodríguez compartió un momento muy íntimo de su parto pero de gran felicidad para ella

La simpática rubia afirmó que respeta a las personas que no piensan como ellos y que tienen miedo de arriesgarse a salir de la casa con sus hijos antes de los 40 días de nacidos. Su idea, afirmó, es compartir la experiencia de ellos para que se animen.

Ricardo Zoch es el esposo de Sophia Rodríguez y el feliz papá de Juliana. (Instagram)

Según Sophi, el pediatra les ha dicho que Juli es bien pata caliente, pero que es una niña sana y feliz.

LEA MÁS: Fotógrafa de partos de famositicas muestra íntimas imágenes del día más feliz de sus vidas