La chef Sophia Rodríguez compartió un momento muy íntimo de su parto pero de gran felicidad para ella

Sophia Rodríguez mostró el momento en el que nació su pequeña Juliana. (instagram)

La famosa chef Sophia Rodríguez sorprendió a sus seguidores al compartir un video del nacimiento de su pequeñita Juliana.

La macha por medio de su cuenta de Instagram compartió varios recuerdos de cuando estuvo en el hospital a punto de tener a su pequeña, pero el que más llamó la atención fue que mostró un extracto justo en el momento que nació su minichef y en el video se puede observar cuando los médicos la traen al mundo.

Rodríguez en su cuenta escribió: “Me entregaron una muñeca en mis brazos que dicen que yo misma gesté, pero yo no puedo creer que un angelito tan perfecto me haya elegido para ser su mamá.

“El 1 de agosto entré al hospital con las piernas temblando de los nervios y el miedo, no podía ni concentrarme en lo que me hablaban. Hasta ese momento mi cuerpo gritó lo que mi boca no decía. Su llanto al ver la luz exterior es el sonido más hermoso que jamás haya escuchado y confirmar que estaba sanita fue y es mi paz más grande. Los médicos dijeron: ‘¡Es rubia!’“, comentó la cocinera.

La chef contó que el día después de que dio a luz a su bebita fue muy doloroso para ella.

“No dejaba de pensar que había subestimado lo que significaba una cesárea. Ya había vivido dos cirugías previas, entre ellas una cerebral, pero el dolor la reciente herida fue altísimo. Los cuatro días posteriores el cuerpo entero hinchado, mucha debilidad y hasta fiebre que iba y venía mientras bajaba la leche. Sumar a eso la frustración por no saber nada de la lactancia y lo doloroso que es al inicio”, escribió.

Rodríguez añadió que gracias a la ayuda de asesorías de expertas ha tenido una lactancia satisfactoria.

“Cada día que pasa ha sido mejor, menos dolor, menos miedo, menos inflamación, más seguridad. Juntos nos vamos acostumbrando a nuestra nueva realidad. Dios en su sabiduría me había preparado durmiendo muy poquito los últimos meses de embarazo y eso ha hecho que me sintiera más cansada y somnolienta en ese momento que ahorita a pesar de las desveladas. Además tengo una batería de 3 kilos de amor que me recarga cada minuto”, añadió.

La macha contó que ella siente que tiene que pellizcarse para despertar del sueño que está viviendo ya que su pequeñita es la representación de su esposo y de ella.