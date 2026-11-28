Chef Sophia Rodríguez, su esposo Ricardo Zoch y su empleada doméstica Karla Mendoza. (redes/Instagram)

Hay personas que llegan a una familia por motivos de trabajo, pero con el paso del tiempo terminan convirtiéndose en alguien indispensable y ocupando un lugar muy especial en el corazón de todos.

Ese parece ser el caso de Karla Mendoza, conocida cariñosamente como Ita, quien lleva seis años trabajando con la chef Sophia Rodríguez y su esposo, Ricardo Zoch.

La señora está de aniversario laboral y quiso celebrar la fecha compartiendo un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que dejó clarísimo el cariño que siente por la familia y, especialmente, por Juliana, la hija de la pareja.

Ita recordó que hace seis años llegó a la vida de Sophia y Ricardo y que desde entonces ha vivido muchísimos momentos especiales a su lado. Sin embargo, hay una personita que le ha cambiado los días por completo y es la pequeña Juliana, a quien llama cariñosamente su “corazón de chayote”.

“Recibir esos abrazos cada mañana son la recarga de batería perfecta para empezar mis días”, escribió.

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Karla Mendoza, mejor conocida como "Ita", está muy agradecida con la chef Sophia y su familia. (redes/Instagram)

La trabajadora también agradeció a sus patronos la confianza que han depositado en ella al permitirle cuidar lo que considera el tesoro más grande de sus vidas.

Pero eso no fue todo. En su publicación contó que Sophia y Ricardo también le han cumplido dos grandes sueños como llevarla a conocer Nueva York y visitar Disney. Un par de experiencias que, según dejó ver, guarda con muchísimo agradecimiento.

Incluso bromeó con los diferentes nombres que ha tenido durante estos años, como Karla, mamá, doña Ka y Karlita, aunque hay uno que definitivamente se ha ganado su corazón.

“Pero definitivamente Ita es el que amo sobre todas las cosas, porque llegar todos los días y escuchar ‘¡Itaaaa!’ y recibir esos abrazos no tiene precio”, expresó emocionada.

Y si alguien pensaba que la celebración de los seis años se quedaría solamente en las felicitaciones y los buenos deseos, se equivocó.

Sophia y Ricardo quisieron agradecerle de una manera muy especial y le prepararon una sorpresa que seguramente recordará por muchísimo tiempo.

La pareja le entregó una fotografía en la que aparece Ita junto con ellos y, a la par, colocaron una imagen de la cantante colombiana Karol G. ¿La razón? Le tenían una noticia que la dejó brincando de felicidad: ¡le compraron una entrada para asistir al concierto de la artista este sábado junto a ellos!

La chef Sophia Rodríguez y su esposo Ricardo Zoch están muy agradecidos con Karla Mendoza por cuidar su tesoro más valioso como suyo. (redes/Instagram)

De hecho, la cuidadora de Juli no aguantó las lágrimas al ver que iba a ver a su artista favorita en vivo.

La pareja sabe cuánto disfruta escuchar las canciones de la intérprete de “Si antes te hubiera conocido”, por lo que decidieron incluirla en sus planes una vez más.

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Así, lo que comenzó como la celebración de seis años de trabajo terminó convirtiéndose en una muestra de cariño que va mucho más allá de una relación laboral.

Y es que, por lo que ambos han compartido, Ita no es solamente la persona que los acompaña en las labores del hogar y cuida de Juli, sino alguien que se ha ganado un espacio muy especial en la dinámica familiar.

¡Qué chineo! Ahora Ita tendrá la oportunidad de cantar a todo pulmón los éxitos de Karol G y disfrutar de una noche que, sin duda, se suma a la lista de recuerdos bonitos que ha construido junto con esta familia.