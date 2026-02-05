Choché Romano es sancionado tras opinar sobre política en redes sociales

El humorista Choché Romano se puso a hablar de política en sus redes sociales y terminó sancionado.

El también presentador no solo motivó a sus seguidores en redes a ejercer el voto el pasado 1.º de febrero, sino que también dejó claro cuál era, a su criterio, el mejor candidato presidencial y por quién definitivamente no votaría.

Choché Romano fue uno de los que participó de las elecciones 2026 y motivó a sus seguidores de ir a votar. (redes/Instagram)

Sin embargo, luego de confirmarse que Laura Fernández fue electa como presidenta para los próximos cuatro años, Romano se llevó una sorpresa poco agradable.

Según contó en sus historias de Instagram, este miércoles recibió una notificación en la que se le informaba sobre una sanción aplicada a su cuenta.

“Vean, mae, no lo puedo creer, porque me reportaron las historias del PAC, bueno, del PAC 2.0; me inhabilitaron los live de mi cuenta por un año”, expresó visiblemente sorprendido ante sus seguidores.

La notificación detalla que Choché no podrá realizar transmisiones en vivo durante 365 días, sanción que rige a partir del 4 de febrero. El presentador atribuyó la medida a denuncias realizadas por otros usuarios de la plataforma debido a su contenido político.

“No puedo creerlo, se pasan ustedes”, agregó, dejando ver su molestia por la penalización.

Esta fue la notificación de sanción que le llegó a Choché Romano después de hablar mal de una candidata presidencial. (redes/Instagram)

Ante esta situación, Romano anunció que continuará haciendo transmisiones en vivo, pero desde su cuenta de TikTok, mientras Instagram levanta la restricción.

Este caso es un vivo ejemplo sobre los límites de la opinión política en redes sociales y las consecuencias que pueden enfrentar figuras públicas al manifestar sus posiciones en estos temas.