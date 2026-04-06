Choché Romano le tiró flores a su esposa y hasta habló de nietos

Choché Romano y Ashley García tienen muchos años juntos. (redes/Instagram)

El humorista Choché Romano se puso más que romántico para celebrar el cumpleaños de su esposa, Ashley García, y le dedicó un mensaje que derritió a más de uno en redes sociales.

A través de una emotiva publicación, el también presentador expresó lo importante que es ella en su vida.

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“Es un privilegio celebrarte y dar gracias por un año más de tu vida. Eres todo lo que está bien, todo”, escribió, dejando claro el profundo amor y admiración que siente.

Romano no escatimó en halagos y destacó las cualidades que, según él, hacen única a su pareja.

“Paciencia, tolerancia, cariño, sabiduría, calor humano, fortaleza y resiliencia”, escribió, resaltando además lo especial que es verla crecer en cada etapa.

“Verte crecer en cada ámbito de tu vida es un regalo para quienes te rodeamos”, agregó.

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El conductor también se puso soñador y dejó ver sus deseos a futuro junto a ella.

“Que Dios nos permita envejecer juntos, ver crecer a nuestras princesas y, si nos ponemos pedigüeños, hasta ver nietos”.

“Ejemplo de madre, de esposa, de socia, de mujer es lo que eres, hermosa de mi corazón”, escribió.

Ashley García, esposa de Choché Romano, cumple años este 6 de abril. (redes/Instagram)

Para cerrar, Choché le dedicó una frase cargada de sentimiento que terminó de robarse los suspiros de su pareja: “Hoy no es un día cualquiera, porque hoy el cielo nos dejó disfrutar de su mejor ángel un añito más”.