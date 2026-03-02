Choché Romano habló sin filtros sobre lo más difícil de ser papá

El comediante aseguró que ama ser papá, pero los “embarrijos” lo superan. (Instagram/Instagram)

El presentador y comediante costarricense Choché Romano se puso a jugar preguntas y respuestas con sus seguidores y terminó confesando algo que, según dijo, nunca antes había contado.

Un usuario le lanzó la pregunta directa: “¿Hay algo que no te guste de ser papá?”. Y lejos de esquivar el tema, respondió sin rodeos.

“Amo ser papá, amo a mis nenas. Estoy viviendo un sueño hecho realidad, pero no soporto los embarrijos”, soltó entre risas.

Choché Romano confesó que hay algo de la paternidad que simplemente no puede soportar. (Cortesía)

Choché explicó que hay escenas cotidianas que simplemente no puede manejar.

“A mí me causa algo, no sé ni qué siento, cuando veo a Olivia embarrada de natilla hasta el cuello, cuando la veo con la pasta de los macarrones por toda la cara, cuando veo a Leah que le chorrea un helado… mae, no lo soporto y no puedo con eso”, confesó.

El comediante reconoció que batalla con ese tipo de situaciones y que incluso su esposa se ríe de él porque no puede ver a sus hijas llenas de comida o pegajosas después de un postre.

“No sé si hay alguien como yo, pero no puedo”, agregó.

Eso sí, dejó claro que su comentario no tiene nada que ver con el amor que siente por sus pequeñas, sino con una manía muy puntual que, aunque parezca simple, para él es todo un reto.