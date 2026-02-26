Yiyo Alfaro tiene a su suegro bien ganado, ojo el mensaje que le escribió por su cumpleaños

Yiyo Alfaro decidió cortarse el cabello ahora que llegó a los 40 años. (Instagram/Instagram)

El presentador Yiyo Alfaro celebró su cumpleaños número 40 este miércoles 25 de febrero, y una de las felicitaciones que más llamó la atención fue la de su suegro, el reconocido fotógrafo Vital Monge, quien es muy conocido en Santa Ana, donde tiene su estudio.

Precisamente, a través de las redes sociales de su estudio fotográfico, Monge compartió un emotivo mensaje dedicado al novio de su hija Fabiola Monge, destacando no solo la fecha especial, sino también las cualidades humanas que lo definen.

LEA MÁS: Yiyo Alfaro al fin mostró a su pareja, vea la foto

En su mensaje, expresó su agradecimiento a Dios por la vida de José Miguel Alfaro González, nombre del presentador de ¡Qué buena tarde! de Teletica, y pidió bendiciones de salud, bienestar y abundancia para los años venideros.

Además, resaltó su rol como hijo ejemplar, hermano solidario y tío extraordinario, subrayando especialmente el amor, respeto y dedicación que demuestra hacia su hija, a quien cuida con atención y detalles.

“Miguel es un hijo ejemplar, un hermano solidario y un tío extraordinario. Su calidad humana se refleja en cada gesto, especialmente en el amor y la dedicación que demuestra hacia mi hija, su compañera, quien ocupa un lugar muy especial en su vida. Con ella es atento, protector y lleno de detalles, evidenciando el gran corazón que posee”, publicó.

Yiyo Alfaro, presentador de ¡Qué buena tarde! de Teletica, casi ni muestra a su novia en sus redes sociales. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Yiyo Alfaro celebra sus 40 años y esta fue la inesperada petición de Choché Romano

El señor Vital además confirmó que Yiyo tiene dos años de pertener a su familia, aunque nunca se muestra en redes sociales con su pareja, con la que vive bajo el mismo techo.

“En estos dos años y fracción que tengo de conocerlo, he podido confirmar la clase de persona que es: íntegro, respetuoso, responsable y con un profundo sentido de familia. Por eso, hoy también le agradecemos sinceramente por ser parte fundamental de la nuestra”, le escribió el suegro.

La publicación además la acompañó con una sesión de fotos que le hizo a su yerno en su estudio.

Sin duda alguna con esta publicación queda más que demostrado que “Yiyín”, como le dice su amigo Choché Romano, tiene a su suegro bien ganado.