Choché Romano mostró cómo quedó al cortarse los dreads y la reacción de sus hijas al verlo es conmovedora

Esta fue la última foto de Choché Romano con su cabello con dreads. (redes/Instagram)

El presentador y humorista Choché Romano ya reveló cómo quedó su nuevo look tras anunciar que se cortó sus famosos dreads que anduvo por meses.

Lo más conmovedor fue ver la reacción de sus dos hijas pequeñas.

Choché Romano se apeó los dreads que anduvo por meses

Su cabello rasta lo acompañó por mucho tiempo, pero este miércoles decidió dejar atrás su melena y apareció con un corte totalmente distinto, más fresco y juvenil.

Este jueves por la mañana reveló el resultado final y la mayoría de sus seguidores coincidió en que el cambio le quitó años de encima y que ahora luce “como nuevo”.

“¡Qué guapo!“, le escribió su amigo Yiyo Alfaro. ”Se ve mucho más joven y guapo. Ya se ve bañado", le puso una seguidora de Instagram.

Hijas impresionadas

El humorista subió horas después de cortarse el cabello un video con la reacción de sus hijas al verlo por primera vez y que Leah, la mayor, le dijo que se veía “guapo”, mientras que, Olivia, la más bebé, no dejaba de mirarlo con cara de asombro.

Ni el mismo Choché Romano podía creer el gran cambio que hace un corte de cabello. (redes/Instagram)

Hasta el momento no ha contado por qué decidió cortarse el cabello; sin embargo, no dudamos que tenga que ver con su nuevo estilo de vida ahora que luce más delgado tras bajar más de 23 kilos.