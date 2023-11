Choché Romano nos dijo si quedó curado de apostar por Alajuelense y cuántos tatuajes más quiere hacerse

Choché Romano perdió una apuesta gracias a su amor por Liga Deportiva Alajuelense y ahora luce un nuevo tatuaje en su piel. Silvia Núñez

El humorista Bernardo “Choché” Romano puede rajar que es un hombre de palabra y que su amor por Liga Deportiva Alajuelense (LDA) lo hace cometer cualquier loquera.

El presentador se tuvo que tatuar la axila y hacerse una P de color morado, luego de apostar con su amigo Pepe Arroyo, de La Base Pódcast, que la Liga ganaría el clásico del sábado anterior. Como su equipo perdió, le tocó pagar la apuesta.

Choché se tatuó en vivo durante el programa, en el cual estuvieron conectadas más de 3 mil personas para ver si en verdad lo cumplía.

Conversamos con el colochudo sobre esta loca apuesta por el equipo de sus amores.

- ¿Esta ha sido la apuesta más loca que ha hecho por la Liga?

Lo que pasa es que si me hubiera preguntado esto hace cinco o diez años, probablemente le hubiera dicho que jamás o nunca en la vida me haría un tatuaje, porque no tenía tatuajes, pero hoy tengo todo el brazo izquierdo tatuado, tengo la pierna derecha tatuada, tengo tatuado parte de mi brazo derecho, tengo muchos tatuajes, entonces ya lo veo como unoe más. De hecho, en el brazo izquierdo tengo un avioncito de papel por una apuesta que perdí.

Choché Romano se tuvo que hacer una P, de Pepe, y en color morado para que nunca se olvide del Deportivo Saprissa. (Capturas)

- ¿Cómo se definió el lugar del tatuaje?

Teníamos tres lugares del cuerpo: en la nalga, en el área donde te vacunan, que es como la parte alta de la nalga; la axila, y la otra era el empeine del pie, que dicen que duele un montón, y entre las votaciones de la gente ganó que en la axila.

Lo bueno es que como es en la axila, va a crecer el vello y como la zona tiene constante fricción, los tatuajes tienden a borrarse a lo largo del tiempo, por eso cuando la gente se tatúa los dedos, la muñeca o los codos, son tatuajes que la tinta se va quitando, entonces por eso yo dije: démosle.

Ya me he perforado en programas en vivo con Yiyo (Alfaro), he comida cuanta cosa por retos y lo que me faltaba era tatuarme.

- ¿De verdad le dolió o era parte del show?

¡Demasiado! Yo me he tatuado en todo lado y es la parte en la que más me ha dolido, porque en algunas partes del cuerpo tenés bastante exposición, hay cicatrices, músculo, con la axila no haces ningún ejercicio y la piel de la axila es suavecita, es un pellejito que cuelga, entonces duele que no tenés una idea.

El tatuaje se lo hizo en vivo en el programa La Base Pódcast del jueves 9 de noviembre. (Capturas)

- ¿Qué le dijo su esposa Ashely García al ver el programa (ella está en Estados Unidos)?

Me dijo dos cosas. Número uno: ‘Usted hubiera sido perfecto para el elenco de Jackass’, y yo: ‘Perfecto’. Y número dos, y lo que siempre me dice, porque al final de cuentas yo me acuerdo cuando le pedí opinión para mi primer tatuaje, que aunque es mi cuerpo, no deja de ser opinión para mí, lo que me dijo fue: ‘Mi amor, o sea, tenés casi 40 años (risas), ¿qué va a pasar con vos?’ y le digo: ‘Cuando tenga 40, tatuajes a los 40. Cuando tenga 50, tatuajes a los 50′.

La Liga a mí me ha dejado pelón, me ha dejado sin plata en invitaciones, me ha dejado ponerme la camisa de Saprissa, ha sido un amor de locos”. — Choché Romano, humorista

Choché heredó su amor por Liga Deportiva Alajuelense de su papá.

- ¿Está arrepentido?

En lo absoluto. Ya ni me acordaba.

- ¿Qué le han dicho de esta loquera?

Ha sido una locura, fue una explosión en redes sociales, fue una vara que se volvió viral. Todo el mundo lo compartió y me mandan mensajes: “Choché está loco, solo usted hace esas cosas”.

Yo creo que a final de cuentas siempre he presentado un precedente con diferentes personas con las que he desarrollado proyectos. Con Yiyo, en algún momento, en el Show de Huevos, habíamos hecho un dado y el dado tenía partes del cuerpo, entonces el juego constaba que donde caía la parte del cuerpo nos perforábamos y Yiyo se perforó la nunca y yo me perforé el ombligo, anduve con un piercing en el ombligo como tres meses. Me he tirado del bungee, ya hemos hecho de todo.

Su esposa Ashley García y su hija están en Disney y vieron desde allá la locura que hizo. Instagram

- ¿Ha pensado alguna vez hacerse un tatuaje de la Liga?

Sí, pero viera que para el tatuaje dedicado a la Liga estoy convenciendo a mi papá (Bernardo Romano), quiero que nos tatuemos algo en conjunto, ya sea como en la pantorrilla la mitad de la cara del León él y la otra mitad yo, con los colores rojinegros, algo representativo porque nos une mucho el amor al equipo, él fue el que lo sembró en mí, él es mi supehéroe, entonces me encantaría rayarme con el viejo.

- ¿Qué otro tatuaje se haría?

Me faltan cuatro tatuajes. Me encantaría tatuarme con mi hermanilla (Natalia Romano). Me encantaría tatuarme con Yiyo, pero no lo he logrado convencer, no tiene tatuajes, pero tiene cremas para la cara (risas). Yo le dije a Yiyo que nos tatuáramos un Gokú y un Vegeta o que nos tatuáramos el huevo de Show de Huevos, ese huevo que nos ha dado demasiado, pero el mae ahorita no ve un tatuaje visualizado en su vida. Y mi hermanilla tampoco tiene tatuajes.

Me encantaría rayarme con Ash (su esposa) algo que tenga que ver con Leah y en un futuro, si a Leah le gustan, me encantaría hacerme uno con ella.