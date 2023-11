Choché Romano nos reveló una decisión muy íntima que tomó junto a su esposa Ashley García

Choché Romano y su esposa Ashley García llegaron a la decisión que solo se quedarán con su hija Leah.

Desde antes de casarse, el presentador Bernardo “Choché” Romano decía que quería tener mínimo cuatro hijos con su esposa Ashley García y hasta ya habían pensado en los nombres.

Desde que llegó Leah a sus vidas, quien cumple dos añitos este domingo 19 de noviembre, al parecer esa idea cambió, en especial en la mente del también humorista, quien ya está a punto de hacerse la vasectomía, según nos reveló.

- ¿Qué pasó con esa idea de querer tener muchos hijos?

La tenía a los 20 y ya no tengo la energía que tenía a esa edad. Yo estoy muy feliz y realizado como papá, mucho. Leah es la luz de mis hijos, pero mi vida yo la parto en 20 mil. Yo le dije a Ash que no sé si tengo la energía para partirme en 21 mil. Entonces, siento que es mejor una bien atendida, una bien cuidadita, una bien estructurada y una bien educada y que se me salga a mí, inclusive en mi situación de paciencia, mi inteligencia o mi salud emocional, por tener una cantidad de carajillos no planificada.

- Entonces, ¿ya fue donde el doctor, o ya se operó?

Tengo cita en enero. Ya fui donde la doctora y me dieron la primera charla informativa, lo hablamos los dos con ella, los pro y los contra, y primero voy a optar por una vasceptomía que es reversible antes de los cinco años, entonces me operaría en enero y sino cualquier cosa volvemos a abrir los tubos por si queremos o decidimos cambiar de decisión, pero después de los cinco años dice la doctora que ya se cicatriza, se termina de cicatrizar y ya no hay vuelta atrás.

La pequeña Leah, hija de Choché Romano, cumplirá dos años este domingo 19 de noviembre.

LEA MÁS: Choché Romano: “Mi hija Leah fue el detonante para muchos cambios en mi vida”

- ¿Cómo logró convencer a su esposa?

Tuvimos una conversación seria al respecto y fuera de chingue y joda. Íbamos en un vuelo y no teníamos internet, ya habíamos escrito, leído y jugado y una conversación llevó a la otra y tuvimos una conversación realmente honesta. Yo creo que hay temas en los que uno cede en el matrimonio y otros en los que llegás a acuerdos y otros en los que definitivamente tenés una posición bastante determinada y creo que esta fue una negociación a nivel de que ella escuchó mis argumentos, ha visto el papá megapresente que soy con Leah, yo la llevo a gimnasia, entramos a natación juntos, yo le doy clases de música, estoy presente con la teacher de ella, le hablo inglés, jugamos juntos, soy un papá muy entregado y yo le argumentaba a mi esposa que no quiero que eso cambie y, ahorita no creo que tenga la energía y el tiempo para criar uno más, y estoy hablando de mi caso.

Entonces, creo que fue de las conversaciones más serias que hemos tenido en ambas líneas, ella expuso sus puntos y yo expuse los míos, y llegamos a un acuerdo común.

El otro año se cierra la fábrica y se abre el parque de diversiones”. — Choché Romano, presentador

- ¿Por qué decidió operarse usted?

Creo que es más fácil, más rápido, más práctico y más barato. Además, Ash sufrió mucho porque ella quería un parto natural, pero Leah se tragó el líquido amniótico y dejó de producir líquido amniótico, tuvo que tener una cesárea de emergencia y, como no estaba preparada sicológicamente, fue muy confrontativo el momento, más con eso de: ‘corra, el bisturí, pase la anestesia’, fue un proceso muy atropellado, porque fue de emergencia, entonces como que ella no es muy fan de los quirófanos y si para mí es más práctico, ¿para qué exponer a mi esposa?

Leah es la consentida de su papá y de sus seguidores en redes sociales.

- ¿Qué le ha dicho la familia al respecto?

No son opiniones que tome en cuenta, o sea, no abro el portillo. Son muy respetuosos conmigo, yo soy muy respetuoso con ellos, y creo que en mi familia hemos quedado muy claros que les abro la puerta cuando quiero una opinión y se las pido, sino, de lo contrario, he sido muy explícito y claro con ellos de que las opiniones que no son pedidas, son un poco incómodas y a veces lastiman. Entonces, en mi familia tenemos el acuerdo que nadie opina o nadie hace una sugerencia que no haya sido pedida en todas las líneas.

- Entonces, ¿quedó atrás la etapa de recién nacido en la casa?

Sí, totalmente. Hay gente que me dice: ‘mae, Choché, pero son etapas’, y yo: ‘sí, que ya he pasado y no quiero volver a pasar’. Nosotros viajamos mucho y no es lo mismo viajar con dos, con dos coches, las sillas, educación, no, es un cambio muy diferente.

Hablé con Gustavo ”Tavo” Gamboa, con Gustavo Peláez, con Jair Cruz, que todos son compas míos y tienen más de dos hijos, y escuché sus opiniones, me dieron sus criterios sobre el tema (de tener más hijos) y tomé mi decisión basado en eso y en lo que yo quería hacer.