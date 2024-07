Choché Romano vivió una complicada situación en uno de sus shows

Choché Romano contó lo que vivió en un show.

A Choché Romano se le pararon los pelos cuando apenas iniciaba un show.

Mediante su cuenta de Instagram, el comediante le contó a sus seguidores que se llevó tremendo susto cuando llegó a animar un baby shower.

“La cosa fue que Carlos y Jimena confiaron en mi trabajo para que fuera el encargado del humor de su baby shower, y antes de que yo entre a los eventos siempre le digo al animador que me presente y siempre entro haciendo un video con la vibra de la gente para tenerlo en mi videoteca. Pero me pasó algo muy loco”, dijo Romano.

El colocho contó que uno de los abuelitos del bebé se emocionó tanto que se le guindó y se lo llevó al suelo.

“Me caí de nalgas, me metió el dedo en la boca, mae, yo terminé desconcertado de lo que había pasado viéndome en el suelo”, comentó.

El comediante le confesó a sus seguidores que en 18 años es la primera vez que le pasa algo así, pero contó que eso es lo lindo de los shows porque ninguno es igual a otro.

En el clip se ve donde el señor lo agarra y lo manda a “dialogar con la arena”, como diría Cañero, de hecho el colocho le dice: “Se me paseó en el video”.

“Yo me levanté y me pregunté: ¿Qué pasó? , ¿Qué me revolcó?”, recordó.

El querido comediante en el video dijo que la pasó muy bien y que esperaba que el abuelito del bebé le escribiera para que le diera otro socollón.