Choché Romano, Yiyo Alfaro y Bismarck Méndez arrancan su aventura en el Chirripó, ¿lo logrará Choché?

Yiyo Alfaro motivó a Choché Romano a subir por primera vez el cerro Chirripó y a bajar de peso para lograrlo. (redes/Instagram)

Choché Romano y Yiyo Alfaro arrancaron este domingo una aventura que muchos sueñan, pero pocos se atreven: subir hasta la cima del cerro Chirripó, el punto más alto de Costa Rica.

Con ellos también va el presentador de De boca en boca, Bismarck Méndez, por lo que, sin duda alguna, será una gran aventura para los tres.

Minutos después del mediodía llegaron al Valle de El General, donde almorzaron, para después emprender el viaje hasta la entrada del Parque Nacional Chirripó, donde iniciarán, oficialmente, la caminata este lunes por la madrugada.

Para Choché, esta caminata es especial porque será su primera vez enfrentándose a los más de 3.820 metros de altura del coloso.

Bajó de peso para subir

Para lograrlo, lleva semanas preparándose física y mentalmente, para no rajarse a medio camino y que su meta sea disfrutar cada paso, aunque le tiemblen las piernas. Cabe recordar que este fue también uno de los objetivos por los que bajó más de 21 kilos en pocas semanas.

Bismarck Méndez y Yiyo Alfaro subirán juntos por primera vez el cerro Chirripó. (Yiyo Alfaro y Bismarck Méndez/Instagram)

En cambio, para Yiyo la cosa ya es casi pan comido, pues será su tercera subida al famoso cerro. El presentador fue quien motivó a Choché y a Bismarck a vivir esta experiencia que, para quienes han llegado a la cima, dicen que es fabulosa.

Ambos dejaron claro que no van en modo competencia, que lo importante es la experiencia, el reto personal de lograr subir hasta el punto más alto.

Ahora solo queda esperar que el clima les juegue a favor y que regresen con la misión cumplida… y con historias que, seguro, harán carcajear a medio Costa Rica, pues, según dijeron en el Podcast de Yiyo y Choché, todo lo van a documentar para hacer un capítulo especial de la aventura por el Chirripó.