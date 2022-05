Christian Nodal sorprende a sus seguidores con nuevo tatuaje en la cara

Christian Nodal sorprendió a todos con este nuevo tatuaje en su raiz. Instagram

Christian Nodal sigue dando de qué hablar debido a sus alocados y llamativos tatuajes.

Esta vez sorprendió a sus seguidores con un diseño que se hizo debajo de los ojos y en la nariz.

El cantante de música regional mexicana compartió en sus historias de Instagram su nuevo look a como lo hizo el domingo anterior cuando apareció con el cabello rubio, con unas flores pintadas en la jupa y con diseños en las uñas.

Sin olvidar que el intérprete de “Botella tras Botella” y “Adiós amor” se cubrió la palabra “Utopía”, que era en honor a Belinda, con una flor de cerezo que se hizo en un centro de tatuajes costarricense.

Esta vez se hizo una línea con triángulos rojos, diseño que le hizo una mujer de nombre Mina Barnett, que es una artista de Sonora. Ella se lo realizó en una pintura y horas más tarde el cantante anunció que le gustó tanto que se lo había tatuado.

El mismo artista le contó a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram lo que se había hecho en la cara. Instagram

“Y me lo tatué”, escribió en la foto que publicó. Hasta el momento, el cantante no ha dado declaraciones al respecto, no obstante, gracias a la artista sonorense se conocen algunos detalles sobre la pintura.

Mina Barnett recurrió a su perfil de Facebook para compartir la experiencia que vivió: “Anoche tuve la dicha de conocer al famoso cantante de regional mexicano Christian Nodal para hacerle una pintura facial tradicional Comcaac (comunidad indígena) a petición de él antes de subir al escenario.

“La pintura facial que luce significa protección para los guerreros. La interpretación que le di al realizarle este diseño fue desearle el bien para todos sus proyectos de su vida”, publicó.

Ella es la mujer indígena de Sonora que le hizo el diseño y que significa protección. Instagram

Vale más que los tatuajes

El artista, de 23 años, es un fanático de los tatuajes, pues además de tener algunos diseños en el rostro, también tiene en el pecho, el abdomen y los brazos, y aunque muchos de sus seguidores indican que tiene que parar, otros como la maquillista costarricense Fiorella Rojas dice estar encantada de verlo feliz.

“Estoy tatuada, tengo tatuajes en mi cara también, sería muy hipócrita de mi parte criticarlo. Siento que el último que se hizo en la nariz ya estaba de más porque es algo que yo, Fiorella, no haría, pero es su cuerpo y él decide que hacer con el”, mencionó.

Fio Reds, como se le conoce a la también influencer, fue una de las pocas ticas que compartió con el cantante cuando se fue a tatuar a Curridabat.

Fio Reds es superseguidora de Nodal. Instagram

Ella opinó que aunque con su nuevo color de cabello sí se le parece al reguetonero JBalvin, a ella le da igual porque al final lo que importa es su calidad humana y artística.

“Su apariencia no afecta el gran talento que él tiene y después de su ruptura creo que está en su mejor momento musicalmente hablando. Además, el mencionó que está haciendo varios cambios en su vida, que está dejando de tomar y fumar, que se va a meter al gimnasio y va a adentrarse en otros negocios, sacará su línea de ropa, pondrá un estudio de tatuajes y tendrá su propia productora musical”, mencionó la seguidora.

