Christy Marín le dio con todo a los premios Óscar y actor Adrien Brody se llevó la peor parte

Christy Marín es muy conocida porque ha participado en programas de televisión como Divas, pero divinas y actualmente en canal 7 con ¡Qué buena tarde! Fotografía: Instagram de Christy Marín. (Instagram/Instagram)

La experta en etiqueta y protocolo, Christy Marín, no se anduvo por las ramas y le dio con todo a los premios Óscar celebrados el domingo, una gala que, aseguró, nunca más en su vida volverá a ver.

Aunque le dio tieso y parejo a los glamurosos premios a lo mejor del cine, fue el actor Adrien Brody quien se llevó la peor parte de todo lo que dijo la costarricense, quien quedó enojadísima con lo que hizo el artista antes de recibir su premio a mejor actor.

“Y así, queridos seguidores, es como se aleja uno de la elegancia”, escribió Marín en el inicio de una serie de publicaciones que hizo en Instagram y en las que emprendió contra Brody por un chicle masticado que se sacó de la boca y se lo lanzó a su esposa antes de que le entregaran la estatuilla por su actuación en la película “El brutalista”.

A los ojos de la tica, es imperdonable lo que hizo el estadounidense, un gesto al que llamó “vulgar, corriente y falta de educación”.

Christy Marín llamó vulgar, corriente y falto de educación el gesto del actor Adrien Brody en la ceremonia de los Óscar. Fotografía: Instagram de Christy Marín. (Instagram/Instagram)

“Y la pareja lo atrapa. Si fue a propósito, felicidades, lo lograron; pero llamar la atención por lo vulgar, corriente y falta de educación, todo mal. Anoche, por lo menos para mí, se le cayeron las medallas a Adrien Brody, a quien tenía en un pedestal por su carrera”, afirmó.

Según Marín, el actor nunca debió estar masticando un chicle en la gala y su acción representa uno de los ejemplos más claros de cómo echar a perder el trabajo de años, en construir una imagen personal, un tema que ella también conoce al pie de la letra.

“Así, exactamente, con una pequeña acción, se destruye toda una imagen que se ha construido por años. El mejor ejemplo de que la solemnidad, la elegancia y el garbo de los premios se han venido a menos”, refirió.

Adrien Brody se sacó de la boca un chicle masticado se lo lanzó a su esposa desde las gradas antes de subir a recoger su premio Óscar a mejor actor. Fotografía: Instagram de Christy Marín. (Instagram/Instagram)

Marín también aludió a las “bromas” que le hizo el anfitrión de la gala, Conan O’Brien, a la actriz Karla Sofía Gascón, de Emilia Pérez y mencionó el puñetazo de Will Smith a Chris Rock, en la ceremonia del 2022.

“Burlas, chistecitos que no hacen gracia, puñetazos, actuados o no, todo mal, todo vulgar. Yo no sé ustedes, pero yo ya no vuelvo a ver los premios Óscar. Me quedaré con la imagen de la época dorada de Hollywood”, sentenció.

