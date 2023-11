Christy Marín no puede creer con quién la confundieron, ¿usted qué dice?

Christy Marín es una reconocida experta costarricense en etiqueta y protocolo. (Instagram)

Christy Marín no puede creer que la hayan confundido con una muy conocida periodista costarricense en una pulpería a la que pasó cuando se devolvía de Pérez Zeledón para su casa, en Cartago.

A la experta en etiqueta y protocolo le causó muchísima gracia que el dependiente del comercio ubicado en el Cerro de la Muerte pensara que ella era Glenda Umaña, cuando se acercó a pagar unas cositas que había comprado.

Marín contó la curiosidad en sus redes sociales el martes y estaba incrédula con la comparación pues, desde su punto de vista, físicamente Glenda y ella no se parecen en nada.

“¿Se quieren reír? El señor de la pulpería me cobró, me dio el voucher y me dijo: ‘¿Glenda Umaña, verdad?’, y yo: ‘No’”, dijo Christy con mucha gracias al hablar de la situación.

A Christy Marín la confundieron con una reconocida periodista

Según ella, sí la han confundido con algunas personas en algunos momentos, pero nunca con Umaña; de ahí su gran asombro.

“¡Ay qué bueno! A mí me han confundido con varias personas, pero nunca con Glenda Umaña. O sea, no nos parecemos ni en el blanco del ojo. ¡Qué risa!”, mencionó.

El singular momento lo vivió la aficionada a los temas de la realeza y la monarquía cuando venía por el Cerro de la Muerte de regreso a su casa, pues estuvo varios días trabajando en Pérez Zeledón.

Glenda Umaña es una muy reconocida y respetada periodista costarricense. (Instagram)

Usted, ¿qué dice: se parece o no Christy Marín a Glenda Umaña?

