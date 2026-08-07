Christy Marín recordó con gran gesto la tragedia que presenció a días de abrir su negocio en San José

La experta en etiqueta y protocolo, Christy Marín, recordó con un grandísimo gesto la tragedia que presenció hace un año, tres días después de la apertura de su negocio en el centro de San José.

Marín inauguró en agosto de 2025 Casa Protocolo, un espacio ubicado en el barrio Amón, donde imparte sus cursos de etiqueta y protocolo, lo alquila para fiestas y hasta vende almuerzos ejecutivos de lunes a viernes.

Christy Marín abrió Casa Protocolo en agosto del 2025. (Cortesía/Cortesía)

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Tres días después de la apertura, Marín estaba abriendo su negocio y fue testigo de un fatídico accidente de tránsito que en el que falleció un motociclista frente al local. La escena —dijo en aquel momento y repitió este viernes— no la olvidará.

El tributo de Christy Marín

De la mano con la celebración del primer año de su negocio, Marín rindió tributo a don Martín, el motociclista que perdió la vida en aquel suceso que la marcó para siempre.

“Casa Protocolo ya cumplió un año desde que abrió sus puertas el pasado 1 de agosto.

“Sin embargo, la ‘celebración’ me sigue recordando un hecho triste que seguirá en mi mente y en mi corazón siempre. Don Martín, nunca sabrá el aprendizaje que me dio ese día. Un abrazo solidario a su familia”, expresó la experta en buenos modales en Instagram.

Para Christy Marín su negocio, Casa Protocolo, es como su castillo. (Cortesía/Cortesía)

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Esto colocó en las afueras de su negocio

Luego mostró el tributo que colocó en las afueras del negocio, en honor al alma de don Martín, a quien ella, el día del accidente, despidió con una flor y una oración.

Se trata de una delicada cruz de madera con una foto del señor y un ramito de dos rosas blancas con eucalipto y un lazo blanco.

“Aunque no tuve la oportunidad de conocerlo, hace un año las circunstancias me hicieron testigo de aquel difícil momento. Hoy quiero expresar mi respeto y solidaridad a su familia con este tributo en la entrada de Casa Protocolo”, afirmó Christy.

Christy Marín honró así la memoria del motociclista que murió en un accidente a tres días de la apertura de su negocio en el centro de San José. (Instagram/Instagram)

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El gesto no solo evidencia su gran corazón, sino que confirma que será difícil que la situación de aquella vez se borre de su memoria.