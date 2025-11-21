Claudia Godínez, actriz de telenovelas, queda sin poder caminar tras accidente y su familia pide ayuda

La actriz Claudia Godínez, conocida por su participación en telenovelas como ‘Código postal’, ‘En nombre del amor’, ‘Para volver a amar’, ‘Una familia con suerte’, ‘Mi corazón es tuyo’, entre otras, sufrió un accidente que la dejó, temporalmente, sin la posibilidad de caminar.
Debido al accidente, del cual no se han dado detalles, la actriz tuvo fracturas en la cadera y la rodilla, lesiones que la mantienen bajo supervisión médica.
Recuperación larga y llena de retos
Según informó la prensa mexicana, la recuperación será extensa y requerirá tratamientos especializados, terapia constante y una rehabilitación que podría prolongarse.
Ante este escenario, sus seres queridos iniciaron una campaña en GoFundMe para recibir donaciones y así poder cubrir los costos de tratamientos, terapia, medicación y subsistencia, ya que la actriz no podrá trabajar por ahora.
La noticia ha generado una ola de apoyo entre los fans que siguen su trayectoria desde hace años.
Una actriz querida por el público
La mexicana, de 43 años, ha logrado ganarse el cariño de sus seguidores gracias a sus 15 años de carrera en la televisión, donde ha formado parte de historias que se convirtieron en éxitos internacionales y que marcaron una generación de espectadores.