Belinda y Cazzu se encontraron en un evento y lo que pasó ya es viral en redes

El encuentro entre Belinda y Cazzu durante la gala Hombre del Año de GQ, se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes, especialmente porque las artistas, ambas exparejas de Christian Nodal, posaron juntas con evidente cordialidad.

Belinda y Cazzu sorprendieron al posar juntas en la gala de GQ, generando miles de reacciones. (Instagram Belinda/Instagram Belinda)

Un encuentro esperado por miles de fans

El cruce entre las dos cantantes era uno de los más esperados por los seguidores de ambas, ya que sus relaciones con el intérprete de “Adiós Amor” terminaron en medio de polémicas.

En una entrevista que posteriormente derivó en una demanda, el propio Nodal insinuó situaciones de infidelidad, lo que llevó a muchos usuarios a pensar que habría engañado a Cazzu con su ahora esposa, Ángela Aguilar, esto debido a las fechas que se le escaparon al artista.

Lejos de cualquier tensión, Belinda y Cazzu se mostraron respetuosas, conversaron y posaron juntas, gesto que generó una fuerte reacción en plataformas digitales. La escena fue compartida por Belinda, quien musicalizó el momento con su canción "Mala".

Tras la publicación del video, numerosos fans comenzaron a pedir que ambas unan fuerzas en una canción, asegurando que su encuentro podría convertirse en una colaboración histórica dentro del pop latino y el urbano.

Reconocidas como mujeres del año

Durante la gala, Belinda fue premiada como mujer del año gracias a su regreso triunfal a la música, una extensa gira y su protagónico en Mentiras, una de las series más vistas de Prime Video. La artista también publicó fotografías junto a Maluma, con quien sostuvo un supuesto romance hace algunos años.

Cazzu también obtuvo el reconocimiento y es que pese a que su vida personal dio mucho que hablar, su canción “Con otra” también.

Belinda también se reencontró con Maluma (Instagram Belinda/Instagram Belinda)

El encuentro entre Belinda y Cazzu, sumado a sus reconocimientos individuales, se convirtió en uno de los momentos más virales del evento, celebrados por seguidores que destacaron la madurez con la que se saludaron.

El encuentro entre Belinda y Cazzu fue uno de los momentos más virales del evento de GQ.

