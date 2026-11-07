Coco Roper recibe una durísima noticia en el día de su cumpleaños

Nicole “Coco” Roper recibió una difícil noticia este sábado 7 de noviembre, día en que celebra sus 32 años.

La hija del medio de Lynda Díaz contó que recibió una llamada de sus doctores solicitando su hospitalización para una nueva cirugía.

Nicole "Coco" Roper cumple 32 años este 7 de noviembre. (redes/Instagram)

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Según contó Coco, una infección invadió todo su cuerpo, por lo que deberá internarse en las próximas horas para ser operada.

Lo que dijo Coco Roper

“Hoy (7 de noviembre) estoy de cumpleaños y me acaban de decir los doctores que tengo que entrar al hospital porque tengo una infección que se me ha pasado por todo el cuerpo”, explicó.

La creadora de contenido ingresará al hospital este domingo, tras los festejos de su nueva vuelta al Sol.

Esto le anunciaron a Coco Roper en el día de su cumpleaños

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Disfrutará su cumpleaños

“Voy a disfrutar mi cumpleaños hoy (sábado) y mañana (domingo) voy a entrar al hospital para que me puedan operar otra vez”, aseguró.

A pesar de la desalentadora noticia, Coco dijo que iba a “pasar un día especial porque me lo merezco”.

Roper espera no tener que pasar tanto tiempo internada posterior al procedimiento médico.

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