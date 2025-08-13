Colombiano Cris Valencia está en el país y tiktokeros ticos lo hacen comer caldosa, ojo su reacción

Cris Valencia, cantante e influencer colombiano, está por primera vez en el país. (redes/Instagram)

Cris Valencia, uno de los cantantes y creadores de contenido de Colombia más seguidos por los jóvenes, está en Costa Rica y ya lo hicieron probar el gallo pinto y la caldosa.

El intérprete de temas como “Ya no volverás” anda conociendo el país con los tiktokeros nacionales Merre y Tirri, con los que además tendrá un evento el próximo sábado 16 de agosto.

Valencia, de 21 años, cuenta con más de 887 mil seguidores en TikTok y 485 mil en Instagram y esta es la primera vez que visita el país.

Los tiktokeros ticos Merre y Terri son los que andan con el cantante colombiano mostrándole el país. (redes/Instagram)

El colombiano ya fue a conocer Jacó y lo hicieron comer gallo pinto y caldosa. Lo que aún no se ha atrevido a comer es un casado, pues aseguró que es fiel a la bandeja paisa.

Por lo menos la caldosa si dijo gustarle mucho y que el pinto le pareció “delicioso”.

En diciembre de 2024, Cris Valencia apareció en un video promocional del lanzamiento del nuevo álbum de Bad Bunny (Debí tirar más fotos), lo que aumentó aún más su visibilidad en redes.

Cris Valencia probó la caldosa y esta fue su reacción

Los tiktokeros ticos Merri y Terri han estado haciendo contenido con él mientras lo llevaban a conocer una finca ganadera y Puntarenas.

Valencia es además conocido por cantar algunos covers y hacerlos virales en redes sociales.