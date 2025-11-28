Comediante Mila Montero explota de felicidad: su hijo obtuvo una de las mejores notas de admisión de la UCR

Cuando Mila Montero, una de las comediantes más reconocidas y queridas de Costa Rica, vio la fotografía de su hijo Gael Hernández Montero en una publicación en Facebook, no estaba preparada para lo que iba a sentir. Estaba revisando el celular, como cualquier día, sin imaginar lo que estaba por darse cuenta.

En la página del Liceo de Santo Domingo de Heredia, donde estudia su hijo, Mila se encontró con una publicación que felicitaba al joven de 18 años por el resultado que obtuvo en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Mila Montero es una de las comediantes más populares del país. Fotografía: Cortesía Mila Montero. (Cortesía Mila Montero/Cortesía Mila Montero)

“Orgullo institucional”, se lee en el posteo en honor al colegial y que hinchó de orgullo a la popular humorista, quien actualmente trabaja en el canal ¡Opa!, en el programa No tan Cristiana.

Gael fue el mejor promedio número 68 del examen de admisión de la UCR, de entre los 48.916 estudiantes de todo el país que aplicaron la prueba para obtener un cupo e ingresar a esa universidad.

Un logro que sacude el alma de una mamá

“Es la lucha de toda madre y es la consigna que todas tenemos: que ellos estén bien y que sean mejores que nosotras”, fueron las primeras palabras que dijo Mila al hablar con La Teja de la gran felicidad que le dio su hijo mayor.

“Fue una sorpresa maravillosa y me invadió la nostalgia. Me acordé de los primeros días, cuando nos sentábamos a hacer tareas, esas primeras letras, esos primeros pasos. Él siempre tomó sus estudios como una prioridad”, agregó.

Mila Montero reaccionó así al compartir en redes la publicación que hizo el colegio donde estudia su hijo, felicitándolo por la nota que obtuvo en el examen de admisión de la UCR. Fotografía: Instagram Mila Montero. (Cortesía Mila Montero/Cortesía Mila Montero)

El sueño de entrar a la UCR siempre estuvo ahí

Gael no escogió la UCR por moda, ni fue un impulso, ni fue una decisión que tomó de la noche a la mañana. Desde hace años, contó su mamá, el muchacho tenía clarísimo que quería estudiar ahí.

“Él siempre soñó con ser estudiante de la UCR. Lo visualizaba y yo estoy que no me cambio por nadie. Estoy feliz, orgullosa y que exploto de felicidad porque alcanzó su sueño”, dijo.

“Si yo falleciera hoy, podría decir que mi vida tuvo sentido. Ver esto me llena de una satisfacción enorme. Todo valió la pena”, agregó la creadora de personajes como Chinda o La Reina.

Mila recordó que cuando se divorció del papá de sus hijos, en el 2020, le pidió a su exmarido la oportunidad de encargarse de la educación de ellos, de ahí la gran satisfacción que siente por la “misión cumplida”. Además de Gael, es mamá de Lucio, de 15 años.

Mila Montero junto a sus hijos Lucio (izq.), de 15 años, y Gael, de 18. Fotografía: Cortesía Mila Montero. (Cortesía Mila Montero/Cortesía Mila Montero)

“Fue una alegría para toda la familia. Lucio lo abrazó, se puso feliz y hasta soltó unas lagrimillas. Ellos son muy unidos, se llevan montones y Gael siempre ha querido darle un buen ejemplo a su hermano”, refirió.

Orgullo por los hijos que tiene

La comediante está agradecida porque sus hijos son amorosos, respetuosos y cariñosos, incluso en plena adolescencia, una etapa complicada para muchos.

“A veces oigo historias de otros chicos que ni vuelven a ver a sus papás en la calle. Los míos son tremendamente cariñosos, donde sea, cuando sea”, comentó.

Ese cariño ha hecho que ambos sean queridos en su entorno social y académico, lo que también la llena de muchísimo orgullo.

Mila Montero trabaja con Cristiana Nassar en el programa de canal ¡Opa! No tan Cristiana. Fotografía: Cortesía Mila Montero. (Cortesía Mila Montero/Cortesía Mila Montero)

Una sorpresa que marcará a Gael

La alegría de Mila por lo que logró Gael es tanta que lo quiere sorprender con un premio que, aunque se reservó de qué se trata, sí dijo que el joven lo recordará por siempre.

“Me gustaría sorprenderlo con una experiencia cultural, algo que le abra la mente. No con un carro que, primero, no puedo, pero sí con una vivencia que lo marque”, continuó.

Con la nota de admisión que obtuvo, Gael prácticamente puede elegir cualquier carrera que quiera estudiar. Su mamá contó que él está inclinado a la Ingeniería en Sistemas, pero ella lo está persuadiendo para que estudie Medicina.

“Estoy rogándole que estudie Medicina y que se haga cirujano plástico. Necesito tener mi cirujano plástico”, dice entre carcajadas al bromear que, de ser así, le encargaría a su hijo mayor sus futuros “mantenimientos” estéticos.

Incluso cuenta que su jefa y amiga íntima, Cristiana Nassar, está igual de interesada en convencer a Gael de cambiarse de carrera. “Le mandamos mensajes diciéndole que piense en nosotras”, agregó con tono de humor.

“Al final, lo que él decida estudiar está bien. Que estudie lo que le apasione”, dijo ya más seria y sin “presiones” para su hijo.

Mila Montero en las ropas de su personaje Chinda, uno de los más populares que tiene. Fotografía: Cortesía Mila Montero. (Cortesía Mila Montero/Cortesía Mila Montero)

Un mensaje para las madres de Costa Rica

Antes de finalizar con la entrevista, Mila le envió un mensaje a todas las mamás que, como ella, se esfuerzan día a día para sacar a sus hijos adelante.

“Vale la pena. Todo vale la pena. Si hoy están cansadas, agotadas o con dudas, un día verán que el sacrificio se convierte en frutos hermosos”, finalizó.