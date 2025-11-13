¡Opa! le arrebata a Repretel una ficha que recientemente desempolvó canal 6

El canal ¡Opa! sorprendió este jueves al anunciar que se dejó a Sael “Sasa” Gómez, una ficha que Repretel acababa de desempolvar en Giros debido a la incapacidad por cirugía de la presentadora Charlyn López.

Sael “Sasa” Gómez en Giros junto a Maricrís Rodríguez, Rafa Pérez y Diego Vargas. (redes/Captura de video)

Repretel la había traído de vuelta

Ante la ausencia de la macha en Giros, la televisora de La Uruca llamó nuevamente a Sasa Gómez, quien había trabajado con ellos en el pasado, pero llevaba rato alejada de la tele.

El 16 de octubre, Repretel anunció el regreso de la exparticipante de Batalla de talentos y expresentadora de Giros, precisamente para cubrir a López.

Canal ¡Opa! anuncia nuevo programa con ex-Repretel

¡Opa! se adelantó y la amarró

Sin embargo, este jueves, el canal ¡Opa! confirmó que fichó a la guapa para un nuevo programa. La Teja supo que la idea del 6 era quedarse a Sasa por más tiempo, especialmente porque Rafa Pérez salió de vacaciones para viajar a Tailandia a apoyar a su novia Mahyla Roth en Miss Universo y, además, Charlyn López estará de baja en diciembre por las transmisiones de los Toros del 6, donde participa activamente.

Con el fichaje de ¡Opa!, Repretel perdió a Sasa antes de tiempo, lo que explica la llegada temporal de Andrés Zamora, el Padre Mix, al espacio matutino del 6.

Nuevo programa: “Gallito de lengua”

¡Opa! confirmó que Sael Gómez y la modelo y exparticipante de Miss Universo Costa Rica Andrea Montero, serán las presentadoras de su nuevo espacio Gallito de lengua, una revista farandulera enfocada en tendencias y noticias del espectáculo.

“Noticias, tendencias, y lo que realmente está pasando en el mundo del espectáculo, pero con estilo… Gallito de lengua es la nueva dosis diaria de entretenimiento”, publicó el canal 38.

Sael Gómez y Andrea Montero son las nuevas fichas de ¡Opa! Fotografía: Instagram canal ¡Opa! (Instagram/Instagram)

Fecha y horario

El nuevo programa se estrenará el 24 de noviembre y se transmitirá de lunes a viernes a las 5 de la tarde.

