Farándula

Productora aclara motivo por el que Giros tiene nueva presentadora mientras Charlyn López está fuera

Repretel confirmó a La Teja este jueves que exfigura de la televisora cubriría a Charlyn López durante la incapacidad por operación

Por Manuel Herrera
Giros
Alejandro Coto, Maricrís Rodríguez, Rafa Pérez y Diego Vargas están al frente de Giros junto a Charlyn López. Fotografía: Instagram Giros. (Instagram/Instagram)

La productora de Giros, Yamileth Guido, aclaró el motivo por el que Repretel fichó a una nueva presentadora para la revista matutina, mientras Charlyn López convalece de la operación preventiva a la que se sometió días atrás.

Este jueves, la televisora confirmó a La Teja la llegada de Saél “Sasa” Gómez al programa de canal 6, a partir de este viernes, para cubrir a López durante su periodo de incapacidad, que no será menor a 15 días.

Giros
Saél Gómez volverá a Giros este viernes. Fotografía: Instagram Saél Gómez. (Instagram/Instagram)

Saél “Sasa” Gómez vuelve a Giros tras varios años fuera

Sasa Gómez trabajó entre 2017 y 2018 como presentadora de Giros y, en el 2016, fue parte del programa Batalla de talentos, que se transmitió por canal 11, donde tuvo la oportunidad de demostrar su “ángel” para las cámaras.

Consultada por este medio, doña Yamileth explicó que al ser Giros un programa de tres horas (se transmite de 8 a 11 de la mañana, de lunes a viernes), encontraron la necesidad de incorporar una nueva integrante al equipo durante el tiempo que Charlyn esté ausente.

Charlyn López
Charlyn López se recupera en su casa de una operación preventiva a la que se sometió. Fotografía: Instagram Charlyn López. (Charlyn López /Charlyn López)

“Giros necesita energía y dinamismo”, dice la productora

“Es un programa de tres horas, con muchas secciones en vivo, es un programa con notas, secciones que van desde el entretenimiento, la salud, la nutrición; los presentadores requieren energía, porque son dinámicas diferentes las que tienen que hacer durante tres horas”, explicó Guido.

Destacó que Saél es una muchacha a la que la cámara le gusta y es una persona muy natural para comunicar, cualidades que pesaron en su elección.

“Además, ya estuvo en Giros, conoce Giros, sabe las dinámicas. No es nuevo. Ella sabe la profundidad y la dinámica que debe llevar un programa así. Ella nos ha gustado mucho”, agregó.

Gómez se incorporará a Giros temporalmente este viernes 17 de octubre.

Charlyn LópezGirosRepretel
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

