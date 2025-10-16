Repretel trae de vuelta a esta presentadora para cubrir incapacidad de Charlyn López en Giros

Charlyn López, Rafa Pérez y Maricrís Rodríguez son los presentadores oficiales de Giros. Fotografía: Instagram Giros. (Cortesía Repretel/Cortesía Repretel)

Repretel no se quedó con los brazos cruzados y trajo de vuelta a una recordada expresentadora de Giros para cubrir la incapacidad de Charlyn López.

La orotinense estará de baja en el programa de canal 6 al menos 15 días, porque fue sometida a una operación programada y preventiva que confirmó el miércoles.

LEA MÁS: Productora de Giros, de Repretel, dice que hospitalización de Charlyn López no los tomó por sorpresa

“Nada malo, gracias a Dios ya me operaron. Era una situación de salud que tenía que operarme hacía unos meses y no lo había hecho porque estaba apretadilla con el trabajo y con todo, pero entre la doctora y yo decidimos no posponerlo más y ya por fin salí de eso”, dijo López a La Teja este miércoles.

Saél Gómez vuelve a la televisión este viernes. Fotografía: Instagram Saél Gómez. (Instagram/Instagram)

Sael “Sasa” Gómez regresa a Giros

Debido a que Charlyn estará fuera de pantalla por unos días, este medio supo la mañana de este jueves que Repretel contrató a una de sus exfiguras para esa incapacidad.

Se trata de la bella Sael “Sasa” Gómez, quien fue presentadora de Giros durante dos años, entre 2017 y 2018, luego de su participación en el programa de canal 11, Batalla de talentos.

Este medio contactó a Sael para confirmar su fichaje en el 6 para esta incapacidad y ella nos lo confirmó.

LEA MÁS: Esto es lo que sabemos del estado de salud de Charlyn López de Giros

“Pues sí, es verdad, empiezo mañana (este viernes)”, afirmó Gómez, de 32 años, y quien regresó al país en el 2024 tras varios años viviendo en México, donde estudió actuación y obtuvo una certificación en conducción de televisión.

Sael Gómez e Italo Marenco en una de las secciones del programa Giros en el 2018. Fotografía: Albert Marín. (Albert Marín)

Un regreso muy esperado

“Fue una puerta que nunca cerré (la de Repretel) porque es lo que amo hacer (la televisión). Me parece bonito saber que tengo la posibilidad de regresar por unos días a pesar de los proyectos que tengo. Me emociona montones”, agregó Gómez.

Meses atrás, ella estuvo trabajando en Canal 1.

LEA MÁS: Charlyn López compartió una foto desde un hospital y encendió la preocupación entre sus seguidores

Esto dice Repretel

Annette Mejías, gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas de Repretel dijo a La Teja que la llegada temporal de Saél al programa se debió a esa buena relación que tuvieron en el pasado con ella y que se mantuvo en el tiempo.

“Nosotros pensamos en Sáel porque es una persona que ha tenido experiencia en Grupo Repretel. Ella comenzó incluso con el exproductor nuestro Gastón Carrera y nos ha apoyado en diferentes proyectos, entre esos Giros”, refirió Mejías.

LEA MÁS: (Video) Charlyn López revela el cambio que vivió en Repretel tras ser contratada oficialmente

Mejías mencionó que la empresa le está dando un espacio a Charlyn para su recuperación y que debido a eso necesitaban a alguien que apoyara la puesta en escena del programa.

Sael "Sasa" Gómez estuvo en el programa Batalla de talentos. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero)

“En el pasado Saél nos había apoyado en este mismo proyecto de Giros que, si bien, ha tenido un cambio con un horario ampliado gracias a la preferencia de la audiencia, es un programa largo en el que siempre hay que contar con al menos cuatro presentadores en foro”, destacó Mejías.