El comediante Rolando Carmona narró los días de oscuridad por los que pasó años atrás debido a su incontrolable gusto por las mujeres que lo llevaron a una adicción al sexo y hasta a tener membresía en dos moteles capitalinos de esos tiempos.

Carmona abrió el capítulo más oscuro de su vida en el más reciente capítulo del programa Casual con Tavo López, del periodista deportivo Gustavo López, que salió a la luz este viernes.

Rolando Carmona se sinceró sobre sus excesos del pasado con el "vicio" de las mujeres. (Instagram/Instagram)

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Según Carmona, nunca en su vida le gustaron las drogas ni el alcohol, a pesar de que creció en barrios bastante vulnerables, pero sufrió, lloró y se lamentó con el vicio de las mujeres.

El peligroso antifaz de la fama

“Hay algo más allá y se llama fama y es el antifaz más peligroso que existe porque en la vida me hubiera atrevido a hacerle daño a mis hijos conscientemente, pero ese antifaz me comió porque se te ofrece la gente para lo que necesita. No he tomado ni fumado nunca, solo que me fascinan las mujeres y ya aprendí que tengo derecho a una, a hacer feliz a una, ya no quiero llorar más por las situaciones”, dijo Carmona.

En su caso, el gusto por las mujeres lo llevó a la infidelidad, a perder a su familia y a situaciones que, a veces, siente que aún no se perdona.

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“Seguí haciendo loco más que nunca; la mamá de mis hijos buscó trabajo y mis hijos se quedaron solos. Mi hija quedó embarazada a los 14 años y mi hijo se me hundió en las drogas, y usted se pone a hacer la suma de eso y es igual a que usted tiene la culpa, y para cargar con ese peso no había otra que agarrar que hacerse superamigo de Jesucristo”, destacó.

Rolando Carmona fue el invitado más reciente del programa Casual, de Gustavo López. (Instagram/Instagram)

“Tenía membresía en dos moteles”

Rolando contó que en esos tiempos tenía un carro de un modelo del que solo había tres en Costa Rica, tenía mucho dinero y la fama que le daba su participación en programas como El Manicomio de la Risa.

“Tenía membresía en dos moteles”, dijo Rolando, quien en esos tiempos amanecía con la convicción de dejar su vicio atrás pero no podía.

“Nadie que está equivocado en las cosas que son malas se sale solo, tiene que haber la mano de Dios y en algún momento Dios es tan bondadoso que dice le voy a ayudar a este muchacho pero sí tenía que pedirle porque amanecía convencido de que ya no más y caía.

“Salía del programa (Manicomio de la risa) a las 9 a. m. y ya iba a algún lado, en la tarde me hacía otra vueltita y, si había baile o show o algo después también (iba a los moteles).

“Era una enfermedad, tal vez de las enfermedades más lindas que puede haber cuando usted tiene el antifaz, cuando se quita el antifaz se da cuenta de que destrozó la vida de sus hijos, esposa, mamá…”, contó.

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El punto de inflexión fue una vez que salió de un motel y empezó a llorar en el carro y a pedirle desesperadamente la ayuda a Dios.

“Normalmente salía y me ponía a llorar porque quería dejarlo y no podía y ese día salí y fue tan duro el llanto y el pedirle a Dios que al día siguiente amanecí decidido a borrar los números de todas las mujeres y así fue”, destacó.

Gracias a Dios, Rolando superó esa etapa de su vida y se reconcilió con sus hijos, pero reconoce: “si tuviera que decir que si lloré lágrimas, no, no lloré lágrimas; lloré clavos, tachuelas”.