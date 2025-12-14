Farándula

Comentario de Edgar Silva provocó la risa de Nancy Dobles

El presentador Edgar Silva protagonizó un momento viral durante la transmisión del Festival de la Luz 2025

Por Yenci Aguilar Arroyo

Un comentario de Edgar Silva, durante la transmisión del Festival de la Luz 2025 provocó que su compañera Nancy Dobles se riera tanto, que parecía que se estaba ahogando.

Este sábado, durante la cobertura del tradicional festival, Silva habló de lo que haría si gana plata con el Gordo Navideño, cuyo sorteo será el domingo.

“Si yo me pego el gordo, no voy a decir nada, pero se va a notar. Pa’qué voy a tener plata si no la gasto, yo la plata me la como, me la viajo”, comenzó diciendo el Flaco.

30/11/2025. Final de Mira quien baila. Estudio Marco Picado, San José. Fotografía: Lilly Arce
Edgar Silva hizo un comentario que le sacó las risas a Nancy Dobles. Foto: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Edgar Silva y su picoso comentario

Luego, Mauricio Hoffman hizo una mención comercial sobre un vehículo y Edgar respondió:

“Mau, si me saco el gordo; perdón, si pego la lotería, yo te compro uno” y ahí fue donde Nancy no se aguantó la risa, quién sabe qué se imaginó.

María Jesús Prada continuó: “yo ando con uno y me encanta. Estoy tratando de salvar a Edgar de la torta”.

“¿Cuál torta? Ninguna", le replicó Edgar, para hacer como que no era con él y el penoso momento quedó de lado, para seguir con la cobertura del festival.

