¿Cómo está Melissa Mora tras terminar con su novio? Fabiola Mora, su hermana, lo reveló

Las hermanas Melissa y Fabiola Mora son guapísimas.

Melissa Mora está soltera tras dos años de relación amorosa y un compromiso de por medio con el empresario Alberto Gómez.

La modelo y cantante así lo confirmó en las últimas horas y su hermana, Fabiola Mora, soltó la lengua, en una entrevista con La Teja, sobre cómo está Meli tras la ruptura.

“Ella en este momento está muy tranquila. Conversamos, pero no hablamos mucho del tema. Quiero darle un espacio. Está muy reciente”, dijo Fabi.

La también modelo se refirió al tema luego de una consulta que le hizo este medio la mañana de este miércoles, cuando nos atendió por teléfono para hablar de la corona que recibió este martes como la nueva Mrs Universe Costa Rica.

Meli participó en la gala de coronación de su hermana mayor, que fue el martes por la noche en el hotel AC Marriott, en Escazú, a pesar del duro momento que enfrenta.

Fabiola Mora es la nueva Mrs Universe Costa Rica. (Instagram)

“Ella sí me dijo que me iba a acompañar y que iba a estar ahí”, continuó la nueva señora y mamá más hermosa del país.

Precisamente fue en esa actividad donde Meli confirmó a De boca en boca que sí entró al club de las solteras.

“Ahorita en la relación de noviazgo se puede decir que terminé, sí, pero no sabemos, di pues, no sé, la verdad es que ahorita estoy en un proceso de tranquilidad, le pido mucha sabiduría a Dios porque lo que estoy es tranquila con mi hija, disfrutando y haciendo las cosas tranquila, no tengo prisa, si vuelvo perfecto y si terminamos definitivo, pues solo Dios sabrá”, dijo al programa farandulero de canal 7.

