¿Cómo sigue Araya Vlogs? Así está la salud del famoso youtuber costarricense tras visita al Amazonas

Christopher Araya dice que él se metió a un afluente del Amazonas donde podría haber agarrado una bacteria que le infectó su herida. (Instagram)

El youtuber costarricense, Christopher Araya, dijo el domingo que estaba preocupado porque una cortadura que se hizo hace unos días mientras visitaba la región amazónica ecuatoriana se le había infectado muy feo.

Según contó él mismo, algunas personas consideraron que la inofensiva herida en la muñeca de su mano izquierda puede ser papalomoyo, lo que activó las alarmas en el creador del canal de viaje y aventura, Araya Vlogs.

LEA MÁS: El viaje al Amazonas le podría salir bien caro a Araya Vlogs: “La verdad, me preocupa”

“Tuve que ir a consultarme a una doctora porque, la verdad, me preocuparon y me dijeron que esto puede ser papalomoyo, que eso requiere como 100 inyecciones (50 en cada nalga). La verdad, me preocupa”, dijo el joven en Instagram hace dos días.

La Teja contactó este martes al creador de contenido para conocer cómo avanza la recuperación y desde Bolivia, donde está actualmente, aseguró que está un poco más tranquilo.

“Me tuve que ir a revisar porque si era papalomoyo sí podía ser grave, y lo primero que estamos haciendo es tomando antibiótico y desinfectando la herida a ver si es solo superficial. De momento, va bien; entonces, por dicha se va descartando lo del papalomoyo”, dijo Araya a este medio a través de WhatsApp.

Nuevamente, explicó que la herida se le puso muy fea porque él se metió a un afluente del Amazonas después de que se había cortado y, seguramente, ahí agarró la bacteria que lo mantuvo con tanta preocupación los últimos días y ahora con tratamiento médico.

Araya Vlogs habla de la preocupación que tiene

LEA MÁS: El youtuber Araya Vlogs tomó una decisión con su cuenta de Facebook

Araya estuvo en esa región de Ecuador a inicios de mes y aprovechó el recorrido por esa masa boscosa para fotografiarse con una anaconda, que tomó de la cabeza con su mano para hacer una fotografía que fue bastante comentada en sus redes sociales.

Ahora solo queda esperar que los antibióticos le sigan haciendo efecto a este arriesgado sancarleño y que, finalmente, lo del papalomoyo haya sido solo un mal presagio.