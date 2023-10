El youtuber Araya Vlogs tomó una decisión con su cuenta de Facebook

Araya Vlogs pidió la ayuda de sus seguidores. Facebook

Christopher Araya, creador de contenido, recurrió a sus seguidores porque sus problemas con Facebook no pudieron resolverse al 100%.

Araya Vlogs, en sus redes sociales, empezó a pedirle a sus seguidores que lo sigan en una página nueva que armó desde cero, ya que como le contó a La Teja días atrás, a pesar de que Facebook le regresó la monetización en su cuenta anterior, esta quedó marcada.

“La página anterior quedó marcada, tiene una sanción, por lo que no es apta para todos los anunciantes y, prácticamente, ya no me monetizan los videos”, dijo.

Recordemos que toda esta bronca se dio porque el sancarleño hizo un viaje por Venezuela y se tomó una foto junto a un tanque de guerra, al compartirla en redes fue censurado ya que con su imagen, según Facebook, estaba incitando a la violencia.

Su página nueva se llama Araya Vlogs 2 y ya cuenta con 44 mil seguidores. En su nuevo perfil dijo que ahí se van a publicar las nuevas series de sus aventuras viajando por el mundo.

La página anterior estaba generando un 50 o 60 ciento menos de las ganancias en comparación de lo que hacía antes, y un menor porcentaje le afecta mucho ya que gracias a la monetización al 100% de sus videos, es que cubre todos sus viajes.