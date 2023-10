El viaje al Amazonas le podría salir bien caro a Araya Vlogs: “La verdad, me preocupa”

A inicios de octubre, el youtuber costarricense Christopher Araya sorprendió al posar en una fotografía junto con una anaconda que tenía tomada de sus manos.

El creador del canal Araya Vlogs estaba feliz de la vida porque vivió el arriesgado momento durante el recorrido que hizo por los ríos de la región amazónica de Ecuador, país donde todavía está.

En la región amazónica ecuatoriana, Christopher Araya se tomó esta arriesgada fotografía con una anaconda.

LEA MÁS: ¡Qué rajado! Youtuber Araya Vlogs se enfrentó a un semejante animal que le para los pelos a cualquiera

Sin embargo, el viajecito a ese lugar le podría salir bien caro al creador de contenido, quien el domingo por la noche contó de la gran preocupación que tiene producto de algo que le pasó ahí.

Araya contó que en su visita al Amazonas tuvo un pequeño accidente que le dejó una herida muy pequeñita en la parte de la muñeca del brazo izquierdo.

Cuando le sucedió el accidente él no pensó que nada más allá podría pasar y se tiró a un río en el Amazonas, de donde pudo haber cogido una infección que ahora lo tiene muy preocupado, porque podría ser bastante grave.

“Tuve que ir a consultarme a una doctora porque la verdad me preocuparon y me dijeron que esto puede ser papalomoyo, que eso requiere como de 100 inyecciones (50 en cada nalga). La verdad, me preocupa”, dijo el joven desde el baño de un hotel en Quito, capital de Ecuador, antes de comenzar a curarse la, a simple vista, inofensiva herida.

LEA MÁS: En esto paró la sanción de Facebook a Araya Vlogs por postear foto de un tanque de guerra

Según el Ministerio de Salud de Costa Rica, el papalomoyo es una enfermedad causada por un parásito transmitido a las personas por la picadura de unos insectos parecidos a una mosca pequeña.

La picadura es tan molesta que llega a formar una llaga redonda y con bordes, que requiere de la atención inmediata de un médico, agrega la institución.

Como él no está en el país ahorita, lo que le recomendaron fue lavarse la herida hasta donde aguantara y tomar un antibiótico.

Araya Vlogs habla de la preocupación que tiene

“Lo que me recomendaron antes para descartar (si es papalomoyo) es quitarme a lo que aguante toda la infección y empezar a tomar antibiótico a ver si es una infección que agarré en el río en un afluente del Amazonas, porque yo me corté y me tiré al río y probablemente está infectado. Primero vamos a ver si es solo una infección superficial, si fue el mosquito, puede ser grave”, agregó.

LEA MÁS: El youtuber Araya Vlogs tomó una decisión con su cuenta de Facebook

Ojalá que no sea nada más allá que una infección y que el creador del contenido se recupere rápidamente, porque que aprenda la lección está difícil, pues él es bastante arriesgado.