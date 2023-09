En esto paró la sanción de Facebook a Araya Vlogs por postear foto de un tanque de guerra

En agosto pasado, Christopher Araya visitó el glaciar Perito Moreno, que es parte de los tantos glaciares que forman el parque nacional de Los Glaciares, en la provincia argentina de Santa Cruz. (Instagram)

En junio pasado, Facebook puso contra la pared al youtuber Christopher Araya por una fotografía que compartió, de un viaje reciente que había hecho a Venezuela, y en la que se le vio posando junto a un tanque de guerra.

La publicación del creador de Araya Vlogs metió al costarricense en un broncón, ya que la red social lo censuró y le quitó la monetización que le daban cada vez que sus videos eran reproducidos.

En dos platos, Facebook le notificó al joven, de 23 años, que no le pagaría más por el trabajo que él hace viajando por el mundo al considerar que, con su imagen, estaba incitando a la violencia.

“El problema principal es la desmonetización de mi página de Facebook, que tiene 1,4 millones de seguidores, con un alcance de videos que llegaba a cinco o 10 millones de reproducciones, eso me permite no tener patrocinadores, que nadie me diga qué decir y elegir lo que yo quiera”, contó el joven en julio, cuando hizo pública la situación por la que pasaba.

La Teja conversó con Araya para ver en qué había parado la sanción de Facebook, y aunque celebra que logró conversar con un ser humano de la compañía Meta (dueña de Facebook), para que analizara su caso, el resultado no lo tiene tan satisfecho.

“La sanción ellos me la habían removido porque yo logré hablar con un humano y no con un algoritmo y me quitaron la sanción. Volvieron a monetizar la página, pero algo pasó con los algoritmos que quedaron con una mancha que hace que su página no sea apta para todos los anunciantes”, contó Chris a este medio.

Según el sancarleño, el castigo se lo levantaron como mes y medio después de impuesto, pero los videos le generan un 50 o 60 por ciento menos de ganancias en comparación con lo que hacía antes.

Si bien reconoce que sus contratos con anunciantes no están con Facebook sino con Instagram, el porcentaje menor de monetización que recibe por sus videos sí le afecta muchísimo en sus ingresos.

“Casi no trabajo con marcas porque gracias a Dios la monetización de los videos me permite cubrir todos los viajes, y las marcas con las que trabajo no tenemos contratos con Facebook, sino en Instagram y otras redes, pero sí afecta en el sentido de que era un ingreso de equis cantidad y ahora es menos”, comentó.

Christopher Araya estuvo en junio pasado en Venezuela y en un destino que visitó de ese país fue donde se tomó la controversial fotografía que terminó con una sanción de Facebook. (Instagram)

Saca del “colchoncito”

Dichosamente, el dinero que le dejó de pagar Facebook por su trabajo no lo tiene con una mano adelante y otra atrás, porque Christopher siempre previó en su modelo de negocio hacerse de un “colchoncito” para hacerle frente a eventualidades, como esta.

“Siempre me he preocupado por diversificar, por tener un ‘colchón’ y demás, entonces estaba preparado para algo así. Hasta ahora no cambió en nada la manera en que seguimos trabajando, grabando y trayendo contenido todos los meses”, afirmó.

Aunque su vlog funciona sin repercusiones, él aceptó que sí es ahuevado porque fue un robot y no un humano el que determinó que la página iba a ser desmonetizada.

“Facebook no se disculpó ni nada por desmonetizar la página, simplemente lo que hubo fue un intercambio de correos y de un momento a otro la página volvió a ser monetizada, pero con esa mancha, nunca me dijeron (en la red social) nada de que lo sentían”, contó.

Respecto a si el altercado lo hizo poner las barbas en remojo y pensar dos veces más una publicación antes de hacerla, Araya mencionó que en cierta medida sí, pero cuando aborda ciertos temas.

“Esta sanción no cambia mucho la forma en la que he venido trabajando, pero sí cambia la manera en que se abordan temas relacionados con armas, guerras… Ya no se pueden hablar tan abiertamente como los hablé en otras ocasiones.

“El algoritmo está programado para que cualquier cosa que tenga que ver con tanques sea eliminada o marcada como algo que está contra las normas de Facebook, pero no distingue si es un tanque real, si está en la guerra o es un tanque turístico, simplemente lo reconoce como tanque y lo sanciona”, agregó Christopher.

Por ahora, Araya Vlogs está concentrado en viajar a lo interno de Costa Rica porque hay lugares de aquí que todavía no conoce y quiere explorarlos.

Christopher Araya estuvo a inicios de año en la exótica Tanzania, donde compartió con los locales y aprendió de su lindísima cultura. (Instagram)

También está definiendo algunos destinos internacionales relacionados con animales exóticos o tribus, que visitaría en próximos meses.

Hasta el momento, según contó Araya a La Teja, el viaje al extranjero más largo que ha hecho fue a la India, en el 2022. Fue de 20 horas, saliendo de Miami (Florida, Estados Unidos), con escala en Dubái y de ahí a India.

Estaremos atentos a si los próximos destinos de Christopher rompen con ese récord de horas en avión.

