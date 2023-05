Youtuber tico amenazado en Japón: “Si no la apaga (la cámara), se la quiebro”

Araya Vlogs se pegó un buen susto en Japón. Facebook.

El creador de contenido tico Araya Vlogs sigue con su travesía por Japón, donde se ha topado de todo, incluyendo al famoso youtuber Luisito Comunica.

El sancarleño, quien es muy arriesgado a la hora de hacer sus videos y por eso ya se ha llevado varios sustos, se fue a conocer Shinjuku, el denominado “barrio más peligroso de Tokio” para comprobar si era pura bulla o si reamente había algo de peligro.

Durante la grabación, Araya se notaba muy confiado, contando que no había nada qué temer, aunque había leído algunas historias de miedo.

“Sí hay ciertos riesgos, he leído historias de terror relacionadas con este lugar y muchas tienen que ver con las estafas. A las doce de la noche, las personas que quedan aquí están buscando fiesta y la mafia y la gente que hace cosas malas aquí lo sabe, entonces, según algunos artículos que leí, principalmente a los turistas se les acercan y les dicen que vayan a un bar, lo llevan y lo pone a tomar algo con una droga, que no lo duerme, pero le hace perder la consciencia y usted da el pin de las tarjetas y le sacan todo y ya ahí no hay forma de hacer nada”, comentó.

La persona de jacket celeste fue la que amenazó a Araya Vlogs. Facebook.

Una vez contado esto, Christopher se topó y grabó a varias personas que estaban en plan de estafar a otros y uno de ellos se dio cuenta y se le acercó por detrás.

“Hola amigo, ¿qué estás haciendo? Si no la apaga (la cámara) se la quiebro”, se escucha decir a uno de los hombres que se devolvió para no salir en cámaras.

El tico solo atinó a decir: ¿What? (Qué) mientras el otro se alejaba. Sin duda un momento de temor para Araya.

“Después de que me amenazaran, yo me lo tomé a la ligera, porque estoy en Japón y seguí caminando, pero después en cada esquina me seguía encontrando a estas personas, noté como que estaban bien comunicadas todas, no me fijé bien porque no los quería volver a ver, creí que me podía meter en problemas, ya después intenté entrar a un lugar de estos en que se puede estar media hora (un bar) pero no se podía grabar. En conclusión, la ciudad más peligrosa de todo Tokio, me pareció la ciudad más segura de América”, comentó el youtuber, sorprendido por el nivel de seguridad que hay en el país nipón.