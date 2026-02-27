Farándula

¿Cómo sigue el periodista Pablo Campos? ¿Se devolverá de Brasil tras su accidente?

El periodista Pablo Campos, de Calle 7 Informativo, tuvo un accidente en Río de Janeiro y terminó en el hospital

Por Silvia Núñez
Pablo Campos, presentador y jefe de Calle 7: Informativo, tuvo un accidente de tránsito en Río de Janeiro, en Brasil, donde anda de vacaciones. (Instagram/Instagram)

El periodista Pablo Campos, de Calle 7 Informativo, se recupera satisfactoriamente luego del accidente que sufrió la madrugada de este miércoles en Río de Janeiro, Brasil.

El presentador iba en un vehículo de la plataforma Uber cuando el conductor se quedó dormido y terminaron colisionando contra un poste del tendido eléctrico siendo trasladado después a un centro médico.

Campos explicó que ya fue dado de alta y que actualmente se encuentra en el hotel donde se hospeda, recuperándose de los golpes y de los efectos de los medicamentos que le fueron suministrados.

Pablo campos
Pablo Campos mostró como quedó el carro en el que viajaba en Río de Janeiro luego que el chofer se quedara dormido. (Pablo campos /Pablo Campos)

¿Se regresará?

A pesar del susto, el periodista aseguró que su evolución ha sido positiva y que no presenta complicaciones de gravedad, por ello confirmó que continuará con sus vacaciones en Brasil y que su regreso a Costa Rica está previsto para el próximo domingo, tal como lo tenía planeado originalmente.

Pablo nos contó después del accidente que viajó solo y que eligió ese destino con el objetivo de practicar el idioma portugués, el cual estudió hace poco.

Finalmente, la figura de Teletica agradeció las muestras de apoyo recibidas y destacó que, pese al accidente, se mantiene tranquilo y enfocado en completar su viaje antes de retomar sus labores el próximo lunes.

