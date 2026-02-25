Pablo Campos, de Calle 7 Informativo, nos cuenta cómo ocurrió su accidente en Brasil: “Pudo ser peor”

Pablo Campos continúa internado en el hospital de Río de Janeiro, Brasil. (Instagram/Instagram)

El periodista Pablo Campos, de Teletica, vivió momentos de gran tensión durante sus vacaciones en Río de Janeiro, de Brasil, luego de verse involucrado en un aparatoso accidente de tránsito mientras se desplazaba en un vehículo de la plataforma Uber.

El comunicador contó que el automóvil chocó contra un poste de luz la madrugada de este 25 de febrero, provocando un fuerte impacto y por eso terminó hospitalizado.

La Teja conversó con el presentador de Calle 7 Informativo, quien confirmó que aún continúa en el hospital Municipal Miguel Couto bajo los efectos de algunos medicamentos, pero afortunadamente fuera de peligro.

—¿Todavía está en el hospital?

Sí, probablemente hasta las 5 p.m.

—¿Qué fue lo que pasó?

—Iba de camino a un tour que empezaba a las 4:30 a.m., llamado Morro Dois Irmãos. El Uber iba bien, pero sentí en dos ocasiones que el carro se tambaleaba. Cuando reaccioné, fue el golpe contra el poste. En el momento del choque volví a ver al chofer y estaba dormido, se despertó con el impacto. Lamentablemente no me di cuenta antes porque iba viendo el teléfono.

—¿Había alguien conocido con usted que pudiera auxiliarlo en ese momento?

Creo que fue lo más extraño. El chofer no reaccionaba, yo me bajé del carro y empecé a parar vehículos, pero nadie se detenía. Lo relaciono con que aquí es muy inseguro y a la gente le da miedo. Llamé al 911 y llegaron en unos 10 minutos.

Así quedó el carro en el que viajaba el periodista Pablo Campos en Brasil. (Pablo campos /Pablo Campos)

—¿Qué se golpeó?

La cara y el abdomen. Con la explosión de la bolsa de aire me golpeé muy fuerte.

—¿Cómo fue la atención hospitalaria?

Extraordinaria. En menos de una hora me atendieron un neurólogo, un internista, un radiólogo y un fisioterapeuta. Han sido muy humanos y atentos. Me he sentido tranquilo y, gracias a Dios, hablo portugués, lo que me facilitó explicar lo que sentía y lo que pasó.

—¿Qué le dijeron los médicos?

Que me tranquilizara, que respirara. Me dio mucha ansiedad y me costaba hablar.

—¿Desde cuándo está en Río y cuándo planea regresar?

Estoy aquí desde el miércoles pasado y regreso el domingo 2 de marzo. Aún no sé si quedarme o irme, mañana analizaré cómo me siento.

—¿Qué planes tenía para estos días?

Todos los días tenía algo distinto, pero ahora lo que me preocupa es sentirme bien.

El periodista Pablo Campos iba adelante junto al conductor del Uber. (Cortesía Pablo Campos/Cortesía Pablo Campos)

—¿Solo usted resultó herido?

Desconozco qué pasó con el chofer, porque lo atendieron otros bomberos.

—¿Qué va a pasar ahora?

Primero. le doy gracias a Dios, porque pudo ser peor. Ahora lo que deseo es sentirme bien; mi prioridad es la salud, lo demás se resolverá según el destino.

—¿Había pagado seguro de viajes?

Sí, yo siempre pago seguro para salir. Uno cree que no lo va a necesitar, pero vea usted, hoy sí.

- ¿Por qué eligió viajar a Brasil solo?

Porque lo tenía en la lista. Yo estudié portugués y quería ponerlo en práctica. Además, estaban los carnavales, era el mejor momento.

Pese al gran sustote, el periodista Pablo Campos dice sentirse bien y solo un poco adolorido. (redes/Instagram)

- ¿Qué le dijo su mamá cuando le contó, lo hizo antes de hacer la publicación imagino?

Se puso a llorar, pero le expliqué que ya estaba bien.

- ¿Todavía está con dolor?

Sí, pero va bajando porque me pusieron tramal.

- Los ticos abundan en todo el mundo, ¿no lo ha contactado alguno para ofrecerle ayuda?

El doctor Betancourt que es invitado de Los Doctores, pero el está en Sao Paulo.

- ¿Algún compañero del canal le ha escrito u ofrecido ayuda?

Sí. Don Cristian Maroto y doña Cinthia Granados, la doctora del canal.

Otros presentadores

Pablo es el que acostumbra presentar Calle 7 Informativo de lunes a viernes, a las 11 a.m., pero estos días que ha estado de vacaciones sus compañeros se han encargado de conducir el espacio, en especial Berny Jiménez. Sin embargo, este jueves lo presentó Thais Alfaro de Buen día.