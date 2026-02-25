Periodista Pablo Campos, de Teletica, sufre aparatoso accidente en Brasil y terminó en el hospital

Pablo Campos, periodista de Calle 7 Informativo de Teletica, contó a inicios de semana que estaba de vacaciones en Río de Janeiro en Brasil. (redes/Instagram)

El periodista Pablo Campos, de Teletica, vivió momentos de gran tensión durante sus vacaciones en Río de Janeiro, en Brasil, luego de verse involucrado en un aparatoso accidente de tránsito.

A través de sus historias en redes sociales, Campos relató que el Uber en el que se desplazaba chocó contra un poste de luz, lo que provocó un fuerte impacto.

En una de las imágenes compartidas por el comunicador, se observa el vehículo con la parte delantera seriamente dañada. Campos confesó haberse llevado un gran susto tras el impacto.

Pablo Campos, de Calle 7 Informativo de Teletica, sufrió un accidente en Brasil durante sus vacaciones. (redes/Instagram)

Aunque indicó que resultó golpeado, también tranquilizó a sus seguidores al asegurar que se encontraba fuera de peligro.

Posteriormente, el presentador de Calle 7 Informativo publicó otra imagen en la que aparece con un collarín, recostado en una camilla, acompañada del mensaje: “Así quedé, asustado, pero atendido a tiempo”.

Pablo Campos informó a través de sus redes que iba para el hospital. (redes/Instagram)

El reportero de canal 7 explicó, además, que está siendo valorado en el Hospital Municipal Miguel Couto.

Campos reconoció que sus vacaciones tomaron un giro inesperado, pero aprovechó para destacar la rápida atención médica y el buen trato recibido por parte del personal de salud, mostrando agradecimiento pese al difícil momento.

