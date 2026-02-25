Farándula

Periodista Pablo Campos, de Teletica, sufre aparatoso accidente en Brasil y terminó en el hospital

El conocido periodista de canal 7 está en Brasil de vacaciones y contó cómo fue el accidente

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Pablo Campos, periodista de Calle 7 Informativo de Teletica.
Pablo Campos, periodista de Calle 7 Informativo de Teletica, contó a inicios de semana que estaba de vacaciones en Río de Janeiro en Brasil. (redes/Instagram)

El periodista Pablo Campos, de Teletica, vivió momentos de gran tensión durante sus vacaciones en Río de Janeiro, en Brasil, luego de verse involucrado en un aparatoso accidente de tránsito.

A través de sus historias en redes sociales, Campos relató que el Uber en el que se desplazaba chocó contra un poste de luz, lo que provocó un fuerte impacto.

LEA MÁS: Pablo Campos, presentador de Teletica, hizo una inesperada revelación al aire

En una de las imágenes compartidas por el comunicador, se observa el vehículo con la parte delantera seriamente dañada. Campos confesó haberse llevado un gran susto tras el impacto.

Pablo Campos, de Calle 7 Informativo de Teletica, sufrió un accidente en Brasil durante sus vacaciones.
Pablo Campos, de Calle 7 Informativo de Teletica, sufrió un accidente en Brasil durante sus vacaciones. (redes/Instagram)

Aunque indicó que resultó golpeado, también tranquilizó a sus seguidores al asegurar que se encontraba fuera de peligro.

Posteriormente, el presentador de Calle 7 Informativo publicó otra imagen en la que aparece con un collarín, recostado en una camilla, acompañada del mensaje: “Así quedé, asustado, pero atendido a tiempo”.

LEA MÁS: Pablo Campos, periodista de Teletica, revive el encuentro con conductor que lo hizo famoso en TikTok

Pablo Campos, de Calle 7 Informativo de Teletica, sufrió un accidente en Brasil durante sus vacaciones.
Pablo Campos informó a través de sus redes que iba para el hospital. (redes/Instagram)

El reportero de canal 7 explicó, además, que está siendo valorado en el Hospital Municipal Miguel Couto.

Campos reconoció que sus vacaciones tomaron un giro inesperado, pero aprovechó para destacar la rápida atención médica y el buen trato recibido por parte del personal de salud, mostrando agradecimiento pese al difícil momento.

LEA MÁS: Más cambios en Teletica: Dos movimientos inesperados sacuden a programas de canal 7

Pablo Campos, de Calle 7 Informativo de Teletica, sufrió un accidente en Brasil durante sus vacaciones.
Pablo Campos, de Calle 7 Informativo, está de vacaciones en Río de Janeiro, en Brasil. (redes/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
TeleticaPablo CamposCalle 7 InnformativoPablo Campos accidente Brasil
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.