Pablo Campos, presentador de Teletica, hizo una inesperada revelación al aire

El periodista y presentador de canal 7, Pablo Campos, dejó a más de uno con la boca abierta tras la revelación que hizo en televisión nacional este viernes.

Todo ocurrió durante un pase en vivo entre los programas Los Doctores y Calle 7: Informativo, precisamente para adelantar parte del contenido del noticiero que conducen Pablo Campos y María Teresa Rodríguez.

Pablo Campos es presentador y jefe en Calle 7: Informativo y Los Doctores. Fotografia: Instagram Pablo Campos. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Pablo Campos le llamó la atención a periodista de Teletica en pleno programa en vivo

El tema surgió por un reportaje sobre seguridad alimentaria

Durante el enlace, Pablo explicó que uno de los reportajes de Calle 7 abordaría la recomendación de un especialista sobre los términos ideales para consumir la carne y así evitar intoxicaciones alimentarias.

Una vez finalizado el adelanto informativo, el periodista devolvió el pase a su compañera Thais Alfaro, quien presentaba Los Doctores, y ella le lanzó la pregunta sobre su preferencia para comer la carne.

La pregunta del millón en pleno pase en vivo

“Lo del término de la carne, más o menos existen seis términos. ¿A usted Pablo, cómo le gusta el término de la carne?”, cuestionó Thais a su compañero y uno de sus jefes en Teletica.

La consulta tomó por sorpresa a muchos, pero Campos no dudó en responder, dejando a todos boquiabiertos, incluida Alfaro.

LEA MÁS: Pablo Campos, periodista de Teletica, revive el encuentro con conductor que lo hizo famoso en TikTok

“Bien cruda. Con sangrita”, dijo Pablo.

Thais Alfaro es parte del equipo de presentadores de Los Doctores. Ella conduce el programa todos los viernes. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortes/Cortesía Teletica)

La reacción de Thais fue inmediata y no ocultó su asombro ante la confesión del comunicador.

“¿Bien cruda? ¡Wao! Se le llama término azul”, afirmó Thais con tono de sorpresa.

Cada quien con su gusto

Alfaro también confesó cuál es su preferencia al momento de comer carne y señaló que, en su caso, la disfruta en término tres cuartos, es decir, el punto medio entre el término medio y el bien cocido, una de las cocciones más preferidas por los comensales.

LEA MÁS: Presentador de Teletica presume que su prima ahora trabaja con él en canal 7