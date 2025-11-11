Pablo Campos le llamó la atención a periodista de Teletica en pleno programa en vivo

Un momento curioso y hasta gracioso se vivió este lunes en la edición de Calle 7 Informativo de Teletica, cuando el periodista Pablo Campos tuvo que hacerle un pequeño llamado de atención a su compañero Berny Jiménez... ¡En pleno programa en vivo!

Mientras Pablo estaba concentradísimo dando una noticia, su colega Berny pasó justo frente a la cámara, sin darse cuenta de que el espacio ya estaba al aire. Toda su espalda salió en pantalla, dejando a más de un televidente con cara de extrañeza.

Pablo Campos le llamó la atención a su compañero en pleno programa en vivo

Al notarlo, Campos no perdió la calma, pero sí soltó la frase que rápidamente se volvió protagonista del momento:

“Berny, estamos al aire”, le dijo con una sonrisa, aunque con una mirada que muchos calificaron de “enjachadora”.

Pablo Campos no pudo evitar llamarle la atención a su compañero, aunque lo hizo de una forma muy cordial para que no se notara la "pelada". (redes/Instagram)

De inmediato, solo se escuchó la voz de Berny diciendo “perdón”, mientras ya fuera de cámara trataba de acomodarse en el set para el siguiente pase que le tocaba.

Pablo, con su característico profesionalismo y sentido del humor, le bajó el tono al incidente y explicó ante cámaras:

“Es televisión en vivo y eso pasa”, soltando una sonrisa que cerró el momento con toda la buena vibra.

Aunque fue solo un pequeño descuido técnico y muy pocos televidentes lo notaron, Pablo decidió compartir el gracioso momento en sus redes sociales y más de uno le comentó que su mirada decía más que mil palabras tras llamarle la atención al colega.

“La mirada lo regañó, lo fumigó, lo mató”, le escribió, por ejemplo, la presentadora Viviana Calderón.

erny Jiménez, periodista de Calle 7 Informativo de Teletica, no se dio cuenta de que la cámara era la que estaba "al aire" cuando pasó frente a ella. (redes/Instagram)

Al final, todo quedó en una anécdota divertida entre compañeros de canal, que demuestra que en la televisión en vivo, cualquier cosa puede pasar.