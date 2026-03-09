Con mucha fe: Periodista Diego Brenes y su familia viajan de nuevo a Estados Unidos por tratamiento para su hija

Diego Brenes y su esposa Sandra Solórzano viajaron de nuevo a Estados Unidos para continuar con el tratamiento de salud de su hija. (redes/Instagram)

El periodista Diego Brenes y su esposa, la actriz Sandra Solórzano, emprendieron este lunes un nuevo viaje cargado de esperanza.

Ambos partieron hacia Estados Unidos junto a su hija, quien desde hace tiempo enfrenta un problema de salud que aún no ha podido ser diagnosticado con certeza.

Según han compartido en distintas ocasiones, la niña sufre episodios repentinos de fiebre muy alta que aparecen sin explicación aparente, lo que ha llevado a sus padres a buscar ayuda médica especializada fuera del país.

Como padres van con toda la ilusión de que el tratamiento sea el adecuado y ayude a identificar la causa de los síntomas de su pequeña, quien ha sido muy valiente en todo este proceso.

“Con nuestra niña valiente. Juntos los tres en una aventura, más gracias Dios”, publicó la actriz Sandy Solórzano de Teletica.

Pero antes de partir del país acudieron donde un amigo muy cercano, el actor Mario Chacón, de la Media Docena, para hacerle un pedido muy especial.

Ellos tienen un perro llamado Chiky y le pidieron que lo cuidaran mientras regresaban del hospital.

El actor Mario Chacón quedó como el cuidador de Chiky mientras la familia Brenes Solórzano regresa del hospital. (redes)

La compañía del perro llega en un momento especial para Chacón, quien hace pocas semanas sufrió la pérdida de su mascota Bongo. Por eso, la presencia de Chiky no solo ayudará a la familia Brenes mientras está fuera del país, sino que también le brindará compañía al actor durante este proceso.