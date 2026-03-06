El recuerdo que golpea el alma de Mario Chacón, de La Media Docena

El actor y empresario Mario Chacón vive este viernes un día cargado de nostalgia y recuerdos que le remueven el corazón.

El integrante del grupo humorístico La Media Docena recordó que hace exactamente 10 años llegó a su vida Bongo, el perrito que se convirtió en su compañero inseparable, su perrhijo, y que dejó un enorme vacío cuando falleció el pasado 30 de diciembre.

Mario Chacón despidió a Bongo, su compañero inseparable, con un emotivo mensaje en redes sociales el pasado 30 de diciembre. (Redes sociales/Redes sociales)

Chacón compartió en Instagram una fotografía muy especial del momento en que el peludito entró en su vida. En la imagen aparece el actor con el entonces cachorrito en brazos, justo cuando ambos se eligieron entre varios perritos, reflejando la enorme felicidad que sentía en aquel instante.

“Hoy (viernes 6 de marzo) hace 10 años fue uno de mis días más felices. Hoy hace 10 años llegó a mi casa”, escribió el intérprete del recordado personaje Maikol Yordan.

Luego agregó una frase corta, pero llena de sentimiento: “Todo cambia”, acompañada de emoticones que evidencian el duro momento que vive al recordar a quien ya no está físicamente, pero sí permanece en su corazón.

Mario Chacón recordó así uno de los días más felices de su vida. (Instagram/Instagram)

Un dolor que sigue muy presente

La muerte de Bongo fue anunciada por el propio comediante en sus redes sociales con un mensaje cargado de emociones, en el que dejó ver la profunda huella que dejó su mascota en su vida.

En aquel momento confesó tener el alma despedazada, y describió su corazón como si solo quedaran escombros con brasas de un incendio “voraz que arrasó con todo”, una metáfora que reflejó la magnitud del dolor que le provocó la partida de su fiel amigo.

“El único consuelo que me queda es que esas brasas fueron provocadas por el fuego del más intenso amor. Porque sí, llegó el día que nunca deseé. Perdí a mi mejor amigo, a mi compañero incondicional que me regaló las más grandes alegrías”, expresó.

También recordó cómo Bongo siempre lo recibía con alegría y cómo, con solo mirarlo, parecía decirlo todo, dejando claro el vínculo especial que tenían.

A una década de aquel día en que lo llevó a casa, la publicación de este viernes demuestra que Bongo lo fue todo para Chacón y que, aunque el tiempo pase, su recuerdo todavía le golpea el alma.

Bongo es ahora una hermosa plantita que Mario Chacón sembró en el patio de su casa. (Instagram/Instagram)

