Mario Chacón le dio el último adiós a su perro Bongo

Mario Chacón empezó el año con una despedida que le partió el alma. El humorista contó que a finales de diciembre tuvo que decirle adiós a su querido perro Bongo, un compañero fiel que lo acompañó durante años y que también se ganó el cariño de sus seguidores en redes sociales.

“Quiero empezar el día agradeciendo a cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo para escribirme o llamarme; a los que me topan en la calle, me dan un abrazo y me dicen palabras muy bonitas con relación a la partida de Bongo”, comentó, visiblemente agradecido por el apoyo recibido.

Chacón aseguró que los mensajes y muestras de cariño le han ayudado mucho en este proceso tan doloroso.

“Este día es especial y doloroso, y es que este es el último adiós que le doy, ya con las cenizas del gordito”, expresó.

El actor añadió que, aunque la tristeza es grande, su corazón está tranquilo porque le dio todo el amor y los cuidados que pudo a su mascota. Incluso, hizo un espacio especial en su casa para mantener vivo su recuerdo: convirtió sus cenizas en una planta, una forma simbólica de que Bongo siga presente en su hogar, ahora de una manera distinta.