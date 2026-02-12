Conocido locutor vive duro momento al fallecer su madre

El querido locutor Warner Cordero, ampliamente conocido por su programa radial “El Club del Trailero”, atraviesa un momento de profundo dolor.

Este jueves trascendió el fallecimiento de su madre, Margarita Hernández Chacón.

El querido locutor Warner Cordero se dio a conocer por su programa "El club del trailero".

La noticia generó múltiples muestras de solidaridad y cariño hacia el animador, especialmente por parte de sus compañeros y amigos de Radio Centro 96.3 FM, quienes a través de sus redes sociales expresaron su pésame a la familia Cordero Hernández.

“Hoy nos unimos al dolor de nuestro compañero Warner Cordero. Como familia Centro queremos dar nuestro más sentido pésame para toda la familia por la pérdida de su madre”, publicaron, acompañando el mensaje con palabras de consuelo y reflexión.

La mamá de Warner Cordero será velada el día de hoy a partir 2:30 pm en la Capilla de velación de la iglesia de San Isidro de Heredia. (redes/Facebook)

En la publicación también destacaron el legado de amor que deja doña Margarita, recordando que una madre nunca se va del todo, pues permanece viva en los recuerdos, en las enseñanzas y en la fortaleza que transmite incluso en los momentos más difíciles.

Warner Cordero trabajó tiempo atrás para la Q' Teja donde tenía su popular programa que le rindo honor a los que andan en las 18 'morenas'. (Jorge Luis Rendon Gallego)

Las muestras de apoyo no se hicieron esperar y decenas de oyentes y colegas se sumaron con mensajes de solidaridad, reconociendo el profesionalismo de Cordero y enviándole fuerza en este complicado momento personal.

Warner tiempo atrás perteneció a la familia de la Q’ Teja nuestra emisora hermana, por lo que desde La Teja le enviamos nuestro abrazo fraterno y paz en este difícil momento.