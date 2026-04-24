Conocido restaurante de Alajuela anuncia su cierre tras 12 años: “Nos vamos felices”

Un conocido restaurante de Alajuela anunció de manera inesperada este jueves su cierre tras casi 12 años de operación.

Katú, ubicado en el centro de la Ciudad de los Mangos, confirmó por medio de sus redes sociales la noticia. El comercio funcionará hasta este fin de semana.

Katú era muy famoso por sus nachos. Fotografía: Instagram Katú. (Instagram/Instagram)

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Así fue el anuncio

“Nos vamos, pero nos vamos felices”, publicó el restaurante al compartir un comunicado con el sorpresivo anuncio.

“Hoy cerramos un ciclo, pero nos llevamos lo mejor: ustedes. Gracias a todos por apoyarnos, por creer en nuestra cocina, en nuestra cuchara y en este sueño que construimos juntos.

“Gracias por estos casi 12 años desde que empezamos, por cada visita, cada conversación, cada brindis y cada recuerdo. No es un adiós, es un hasta pronto”, dice el mensaje sin aclarar el motivo de la decisión.

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Katú anunció así su cierre. Fotografía: Instagram Katú. (Instagram/Instagram)

Adiós cargado de nostalgia

Reconocido por sus nachos, micheladas y hamburguesas de salmón, Katú deja a su clientela muy triste con la decisión.

“No, ¿cómo así?”, “los nachos”, “nooo, las parejitas de hamburguesas de salmón”, “ los mejores éxitos en todos los proyectos venideros. Gracias por tantos años de buen trato y buena comida”, son algunos de los comentarios que han hecho en Instagram la clientela de Katú.