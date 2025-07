Conozca a Enrique Álvarez, el soñador detrás del tiktoker El BB7

El BB7 es uno de los tiktoker más seguidos por los niños y jóvenes. (Cortesía/Cortesía)

A BB7 no le importa que muchos lo critiquen o lo señalen por sus videos, pues su único deseo es divertirse y, de paso, hacer reír a la gente que lo sigue en Tiktok, principalmente.

Enrique Álvarez es su nombre real, y vive en un pueblito llamado El Barrio, en Buenos Aires de Liberia, del cual está enamorado y extraña mucho cada vez que le toca viajar a San José para grabar contenido.

Este humilde joven, de 30 años, es de poco hablar, pero sabe muy bien qué es lo que quiere y está convencido que las redes sociales lo llevarán muy lejos, aunque de muchos solo comentarios negativos recibe.

Ahora él está generando contenido al lado de otros conocidos tiktokers como Dymond, Merre y The Pushoss y, gracias a ello, ahora es anunciante de marcas y está ganando su buen dinerito.

Conozca más de este liberiano, quien dice ser más guapo y mejor jugador que Cristiano Ronaldo.

- ¿Hace cuánto empezó a hacer videos?

Hace cinco años, con la pandemia. Yo me puse a hacer feo y ya, usted sabe, ahí vamos para adelante.

- ¿Alguien le enseñó o motivó?

A mí nadie me ayudó. Bueno, una chiquilla ahí me dijo que bailara con ella una canción que estaba de moda y me grabó y así comencé a hacer TikTok.

- ¿De dónde sacó eso de BB7? No me diga que por Cristiano Ronaldo.

No, no, sí soy fan de Cristiano, pero no fue por él. Fue porque me gustó, fue de mente mía. Yo soy más guapo (que CR7) y juego más.

- ¿De qué trataba su contenido al principio?

Yo empecé primero con el “¡Wow!, bebecita”, ahí fue donde ya me destaqué. Es como un dicho que se quedó para siempre.

Entonces, ya me hice el peinado de libro y eso, ya la gente me conoce como el peinado de libro y otras cosas.

BB7 se ha vuelto muy popular en estos días por algunos videos de humor que ha hecho de Celso Gamboa. (redes/Instagram)

- ¿Le molesta que se burlen de lo que sube a redes o por su aspecto físico?

No, no me molesta para nada, es que yo hago los videos para ellos. De humor, para que me lancen, ¿me entiendes? La gente se enfoca en eso.

- ¿Qué hacía antes de generar contenido?

Trabajaba en una finca en mantenimiento, hago de todo. Mi papá es el que trabaja y yo le ayudo, entonces yo me ganaba algo.

- ¿Ya dejó ese trabajo?

Hace un año, pero cuando puedo voy a la finca.

El BB7 dice que está muy feliz de conocer muchas partes del país gracias a su trabajo como creador de contenido. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Cómo dio con el grupo de creadores con los que graba ahora?

Ahí me llamaron, entonces yo vine para San José. Me llamaron para lo de la velada boxística, entonces vine y ya estamos aquí con ellos.

- ¿Cuánto le han cambiado la vida las redes sociales?

Bastante, bastante. Antes, por ejemplo, en la finca, ahí me echaba conforme mi papá me pagaba, entonces yo le ayudo para la casa.

- ¿Ahora está ganando más haciendo publicidad en redes?

Sí, sí, gracias a Dios. Me contratan para eventos, ropa (anunciar), tenis, de todo.

Aunque es saprissita aceptó hacer un trabajo para Liga Deportiva Alajuelense. (redes/Instagram)

- ¿Ahora está viviendo en San José?

No, vengo todas las semanas. Ya tengo 22 días aquí, estoy cansado, pero ahí vamos. El muchacho que nos maneja me da posada.

- ¿Extraña Guanacaste?

No cambio para nada Guanacaste. Yo apenas me estoy acomodando y necesito más tiempo para venir a quedarme aquí, pero la tierrita es la tierrita. Es por mi mamá también, que la extraño mucho.

El Bb7 dice ser mejor que Cristiano Ronaldo jugando fútbol

A BB7 le encanta el fútbol y dice ser buenísimo. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Qué le dice su familia al ver sus videos?

No les gustaba que hiciera esto. Yo seguía adelante porque sentía el apoyo de la gente. Gracias a Dios, ahora le ayudo muchísimo a mi mamá.

Ahora ella sí me apoya más, pero antes me odiaba también por los videos.

- ¿Y sus hermanos lo apoyan?

Mi papá, sí se queda callado, no me dice nada, pero tampoco me apoyaba mucho. Ellos (dos hermanos), uno vive en México, y el otro vive con nosotros; él dice que me veo todo imbécil haciendo eso. Pero no, yo no le hago caso, ahí me lo voy ganando con regalos.

- ¿Cuáles han sido esos regalos que se ha podido hacer para usted gracias a este nuevo trabajo?

Yo me he ganado bastante, pero compré un celular (ahora anda un iPhone), cosas más grandes, ropa.

- ¿Le han salido admiradoras?

Muchas, me vuelven loco. Muchas abuelas (señoras). Yo de Costa Rica soy el más guapo.

Su peinado de biblia, como él mismo lo llama, dice que es parte de su personaje. (redes/Instagram)

- ¿Tiene o ha tenido novia?

Sí, ahorita no, estoy soltero disponible. Es que me gusta andar así, soltero, voy raspando ahí la olla, aprovechando lo que salga. Es que me gusta la fiesta, entonces, nada, nada serio.

- ¿Qué sueño le gustaría cumplir con el dinero que se está ganando ahora?

Tengo la esperanza de salir a otros países. Vamos para Colombia y México. Ya casi, este año, creo. Quiero hacerme un negocito de mi propia marca de camisetas.

El BB7 es saprissista, pero trabajo es trabajo

- ¿Y en su pueblo la gente lo apoya?

Uy, cuando comencé a hacer videos ellos ahí sí me apoyaban, ahora no porque estoy ganando mucha plata. Ya me tienen envidia. Pero, en general, en Guanacaste sí me quieren mucho.

Ahora con mi trabajo también estoy ayudando a otros a generar contenido como El abuelo CR y el Pibe CR.