Farándula

Conozca a la bellísima novia del futbolista costarricense Jeyland Mitchell

La guapa tiene 25 años y estudia Nutrición y compartió este jueves varias fotografías en TikTok, donde presume su amor por el jugador legionario

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Por Manuel Herrera

El futbolista Jeyland Mitchell no solo vive un gran momento en su carrera deportiva, sino que en lo personal también está muy feliz.

Mitchell fue confirmado este jueves como el nuevo futbolista del Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, una de las mejores del mundo, y horas después su novia sacó pecho por su galán.

Jeyland Mitchell
Jeyland Mitchell junto a su novia Paula Jara al celebrar su fichaje en el fútbol francés. (TikTok/TikTok)

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Novia tiene 25 años y es una completa belleza

La novia del defensa de la Selección Nacional de Costa Rica es una completa belleza. Se llama Paula Jara. Tiene 25 años y es estudiante de Nutrición, según indica en sus redes sociales.

Jeyland Mitchell
Paula Jara, la novia de Jeyland Mitchell, es bellísima. (TikTok/TikTok)

Jara compartió este jueves varias fotografías en TikTok, donde presume su amor por Jeyland.

Estar cerca de ti es mi paz”, escribió la muchacha.

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Entre las fotos hay unas en las que la pareja aparece de viaje, celebrando cumpleaños, en la playa, con la mascota y hasta festejando el reciente fichaje del jugador en el fútbol francés.

Jeyland Mitchell
Jeyland Mitchell y Paula Jara disfrutando su amor por el mundo. (TikTok/TikTok)
Jeyland Mitchell
Jeyland Mitchell y Paula Jara se dejan ver pocas veces juntos. (TikTok/TikTok)
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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