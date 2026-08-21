Conozca a la bellísima novia del futbolista costarricense Jeyland Mitchell

El futbolista Jeyland Mitchell no solo vive un gran momento en su carrera deportiva, sino que en lo personal también está muy feliz.

Mitchell fue confirmado este jueves como el nuevo futbolista del Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia, una de las mejores del mundo, y horas después su novia sacó pecho por su galán.

Jeyland Mitchell junto a su novia Paula Jara al celebrar su fichaje en el fútbol francés. (TikTok/TikTok)

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Novia tiene 25 años y es una completa belleza

La novia del defensa de la Selección Nacional de Costa Rica es una completa belleza. Se llama Paula Jara. Tiene 25 años y es estudiante de Nutrición, según indica en sus redes sociales.

Paula Jara, la novia de Jeyland Mitchell, es bellísima. (TikTok/TikTok)

Jara compartió este jueves varias fotografías en TikTok, donde presume su amor por Jeyland.

“Estar cerca de ti es mi paz”, escribió la muchacha.

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Entre las fotos hay unas en las que la pareja aparece de viaje, celebrando cumpleaños, en la playa, con la mascota y hasta festejando el reciente fichaje del jugador en el fútbol francés.

Jeyland Mitchell y Paula Jara disfrutando su amor por el mundo. (TikTok/TikTok)