Conozca a “la Jefa”, la locutora más experimentada del país

A Carmen Osorio, mejor,, conocida como “la Jefa”, no le interesaba la locución, pero gracias al empujón que le dio su mamá, Antonieta Castro se aventuró a llevar un curso de locución que su hermana, Laura Emilia, había dejado abandonado.

Hoy, casi tres décadas después, gracias a su larga trayectoria, es una de las locutoras más reconocidas del país, e incluso dejó huella en la emisora Magic, en Aruba.

-¿Cuál es el nombre de “la Jefa”?

Me llamo María Osorio Castro, cumplo 50 años este domingo 7 de mayo, y tengo 27 años de trabajar en radio. Desde pequeña vivo en Aserrí.

Carmen Osorio en sus inicios como locutora. (Cortesía)

-¿Dónde trabaja actualmente?

Soy la más nueva del staff de la emisora de La Caliente en Multimedios Radio, en junio cumplo dos años de trabajar acá.

-¿En qué más ha trabajado?

Antes de que me llamara La Caliente, trabajé durante seis años en temas de comunicación y daba capacitaciones para que la gente impartiera seminarios, presentaciones, expresión oral, sobre cómo hablar correctamente y durante ese tiempo estuve fuera de la radio, solo hacía eventos de animación. También trabajé en control de calidad, donde les daba servicios a empresas con todo lo relacionado con la comunicación.

-¿En qué momento quiso ser locutora?

Nunca pensé ser locutora, pero en mi adolescencia y cerca de donde estudiaba había una emisora y por la ventana veía a los locutores y pensaba que era bonito, pero no para mí.

Mi hermana menor sí quería ser locutora, pero se enamoró y dejó un curso de locución que había pagado con Roger Lizano Soto, así que mi mamá me dijo que aprovechará esa oportunidad. Tuve de compañeros a figuras muy conocidas como el exdiputado Óscar López y la Perla Zelaya.

-¿Cómo le fue con la experiencia en ese curso?

Cuando me presenté les dije que no tenía voz para eso, pero que lo iba a intentar, incluso mis compañeros decían que yo tenía una voz muy ronca, pero el profesor Roger Lizano me dijo que pocas personas tenían la voz modulada y neutra como la mía, y que la verdad sí tenía potencial y conforme fue pasando el tiempo empecé a llevar otros cursos.

-¿Cómo inició su carrera profesional?

Después de llevar cursos de locución y producción de radio agarré un micrófono en los Juegos Nacionales de Turrialba y hacía transmisiones.

Tiempo después me contrataron en Radio América Latina, después trabajé por dos años en Aruba, en una emisora llamada Magic 96.5 FM.

"La Jefa" trabaja en la emisora La Caliente en Multimedios. (Cortesía)

-¿Cómo llegó a Aruba y cómo fue esa experiencia?

La experiencia fue impresionante, llegué a Aruba gracias a mi papá, Miguel Osorio, porque él era de Antillas Holandesas y ahí se me dio la oportunidad de trabajar.

-¿Qué aprendió en Aruba?

Aprendí a hablar papiamento, idioma oficial de Aruba y gracias a eso pude desenvolverme en la emisora, la experiencia fue muy agradable.

-¿Por cuánto tiempo estuvo en Aruba y cuándo volvió a Costa Rica?

En Aruba estuve por tres años y a inicios del 2000 regresé a suelo tico, donde volví a trabajar en la emisora Musical, donde hacía la famosa Hora de los novios y compañeros, ahí trabajé por nueve años.

Luego llegué a Central de Radios con la emisora La Mejor.

-¿Cómo nació el apodo de “la Jefa”?

Cuando ingresé a La Mejor, teníamos que tener un seudónimo, porque así lo exigía la cadena en México, entonces me pusieron a escoger entre “la Coqueta”,”la Potranca” y “la Jefa”, al final me quede con “la Jefa”, la cual nació en el 2012 y permanece hasta hoy.

-¿Cómo se ha sentido “la Jefa” en La Caliente?

Agradecida, siempre he tenido fe en que uno puede aprender y agarrar ritmo, porque hacemos un poco de todo en cabina. Me siento plena y satisfecha con los avances de todos los días, siempre aprendo algo nuevo.

-¿Qué trabajos hacen?

Se hacen controles, animación, locución, entrevistas, se sale a la calle y andamos de visita por varias partes del país.

-¿Tiene hijos?

Claro, tengo una hija de 19 años, Suzanne Marie, quien estudia Lenguas Modernas en la Universidad de Costa Rica, ella es muy estudiosa, tenemos una relación con muy buena comunicación y disfrutamos estar juntas.

Carmen Osorio tiene 27 años de experiencia en radio. (Cortesía)

-¿Está casada?

Soy divorciada y soy una mujer muy feliz.

-¿Qué es lo que más le gusta de comunicar?

En realidad todo, me encanta compartir conocimientos, disfruto ayudar a los demás, sobre todo cuando presentan algún tipo de dificultad para comunicarse, me gusta motivar a la gente.

-¿Qué conocimientos le ha dejado la radio?

Me encanta la radio y todo lo que uno dice tiene un impacto, por eso cuando hablo lo hago con mucho respeto y cariño.

He disfrutado mucho cada etapa de la radio, soy una persona muy trabajadora y transparente, me gusta cuando me dicen las cosas ya sea que lo esté haciendo bien o mal.

-¿Qué le dicen los oyentes respecto a su voz?

La gente me hace comentarios de que mi voz es muy cercana y natural.

-¿Cuál es su equipo preferido?

Soy liguista de corazón, respeto los colores rojinegro.

-¿Qué cosas graciosas le ha dejado la radio?

Conocer artistas y hacer amistad con la gente. Un día me pasó algo muy gracioso, estaba con una gripe terrible y un oyente me llevó una gallina para que mi mamá me la hiciera en sopa, recuerdo llevarme la gallina en el bus haciendo un escándalo y al final me encariñe con la gallina y no me la pude comer.

-¿Cuál es su comida preferida?

Me gustan mucho las sopas y ojalá sean a la leña.

-¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Me gusta ser madre a tiempo completo, disfruto compartir tiempo en familia, cocinar y hacer los quehaceres del hogar, excepto planchar. Me gusta escuchar música y bailar cumbias.