Conozca al periodista más elegante de Costa Rica

Julio Andrés Arrieta tiene 50 trajes en su clóset. Cortesía.

Ya sea para una cobertura en Casa Presidencial o en la Asamblea Legislativa o algo un poco más informal, el periodista de Trivisión, Julio Arrieta, siempre lucirá muy elegante.

Algunos lo consideran como el comunicador con más caché del país, pues no pierde oportunidad para lucir sus zapatos bien embetunados, saco, corbata y hasta chaleco.

Julito lleva varios años ejerciendo como periodista, anteriormente pasó por Grupo Extra, La República, Repretel y está a poco de cumplir un año en el canal de David Patey.

De hecho, el joven fue el primer periodista en San José del medio guanacasteco, que una vez que empezó a expandirse, confió en él para que cubriera todo lo que pasaba en la capital. Al tiempo se incorporaron más muchachos y la cosa va en crecimiento.

Arrieta habló un poco de su experiencia y del por qué le gusta vestir tan elegante.

El saco azul de Julio Andrés Arrieta es de la suerte. Cortesía.

-¿Cómo ha sido la experiencia en Trivisión?

Muy linda, un reto distinto, porque yo estaba acostumbrado a hacer historias y todavía cuesta, pero es importante que el periodista aprenda de todo un poco.

-¿Cómo fue trabajar solo por varios meses en San José?

Al principio un poco extraño, pero a la vez eso ayuda para ir desarrollándose con los distintos temas. Ahora que hay una oficina en La Sabana, ha sido muy bonito, porque entre todos nos colaboramos.

-¿Es cierto que le llaman el periodista más elegante del país?

Sí, me lo han dicho. A mí es que siempre me ha gustado vestirme bien, cuando estaba en Informe 11 era un poco más casual, pero cuando me tocaba editar sí llegaba formal y en el canal me decían que qué elegancia la mía. Luego paso a Trivisión y varios diputados, como Fabricio Alvarado y otros más, así como compañeros del medio, siempre me lo dicen. Ahora estoy con el juicio de la doctora Cedeño y hasta los mismos abogados me vacilan.

-¿Siente que es su sello, ser elegante?

Sí, porque cuando veo los comentarios de las personas en las notas, me dicen eso, me bautizaron el ‘periodista elegante’.

-¿Cómo se siente vistiendo elegante, no le da pereza?

A veces sí da perecilla, pero creo que uno es la carta de presentación de cada nota y la persona que la presenta también tiene que verse elegante.

-¿Cuántos trajes tiene?

Unos 50, de hecho tengo algunos que ya no me quedan, porque bajé un poco de peso.

-¿Dónde los compra?

Soy de ahorrar y comprarlos en tiendas comerciales, a veces veo que hay promociones y ahorro. También, aunque no me lo crea, tengo algunos que he comprado en ropa americana, ahí se encuentran saquillos vacilones.

-¿Tiene alguno favorito o de la suerte?

Sí, un saco azul, porque cuando lo ando me aprueban muchos temas.

-¿Cuánto es lo más que ha gastado en un traje?

Como 75 mil, porque me gusta comprar promociones.

-Cuando no anda traje, ¿se siente incómodo?

Sí, a veces ando en pantaloneta y siento que me hace falta algo, porque desde que era niño me vestían con camisas de botones, o de vestir.

A Julio Arrieta también le gusta hacer ejercicio, aunque sin traje. Cortesía.

-¿Usa algún artículo además del saco, el pantalón y la corbata?

Sí, uso un broche que es como de plata y ya Fabricio Alvarado me pidió que le consiguiera uno.

-Además de vestir elegante, ¿qué otras cosas le gusta hacer?

Me gusta mucho viajar y hacer ejercicio. Desde que estaba en Informe 11, a la fecha, bajé 18 kilos; para mí es importante la salud, porque tengo un problema en una pierna, entonces debo estar saludable.

-¿Está soltero?

Sí, esperando a ver qué sale, uno nunca sabe qué le tiene la vida preparado. A mí es que me gusta mucho viajar y me enfoco en eso.

Viajero

En la lista de países a los que ha viajado destacan Estados Unidos, México y todos los de Centroamérica. Guatemala es el que más lo ha sorprendido, por lo tesoros naturales que tiene.