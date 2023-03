Conozca el rinconcito de fe de Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez

Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez son un ejemplo de fe y unión en medio de la adversidad. Instagram

Ocho operaciones en la cabeza, innumerables visitas al hospital y un montón de sustos se han convertido en el pan de cada día en la vida de los periodistas Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez.

Ante estas dificultades cualquiera se quebraría; sin embargo, a ellos los sostiene su fe en Dios y los buenos deseos de muchas personas que, sin conocerlos personalmente, les hacen llegar algún detallito para que sigan creyendo que los milagros existen.

Para él, este tipo de gestos no son más que “la mano de Dios” manifestándose de muchas formas para que no decaigan, por eso los tienen todos juntos en un lugar muy especial, que se ha convertido en una especie de santuario para ellos, como familia creyente.

Gera se encuentra actualmente internado en el hospital México a raíz de una infección en una de sus cicatrices y, según nos contó, deberá permanecer ahí hasta el Martes Santo (4 de abril). Aún así sigue muy positivo en que todo pronto pasará.

“Hace como 8 o 10 días comencé a presentar unas secreciones de pus en una de las cicatrices de la última cirugía, eso para los médicos es casi señal inequívoca de que tenemos una infección. Mi médico tratante, el doctor Miguel Esquivel, me dijo que me fuera a Emergencias del hospital México, me hicieron exámenes de sangre en laboratorio y un TAC, y confirmaron que tengo una infección”, nos dijo desde su cama del hospital.

A pesar de esta nueva prueba, él y su esposa siguen confiados en la medicina y en ese poder sobrenatural que viene del cielo, más luego de recibir la gran noticia de que fue aceptado para un ensayo clínico en Boston, Estados Unidos.

El rinconcito de fe de Gerardo Zamora y Ginnés Rodríguez

Rinconcito de fe

Su esposa Ginnés nos contó que cuando ocurren situaciones como esta, en la que Gera debe permanecer en el hospital, ese pequeño rincón que tienen en su casa les recuerda que no están solos y que hay mucha gente orando por su pronta recuperación.

Allí guardan con mucho cariño imágenes religiosas, estampitas, rosarios y uno que otro detallito que algún televidente o seguidor les ha hecho llegar desde que se dio a conocer la enfermedad del reportero, en el 2019.

“Literal es una esquinita de la casa en donde ponemos todas las cosas que nos mandan, que nos regalan. Con todos los santos, con todas las vírgenes. Son personas que nos manifiestan su apoyo y su cercanía con estas muestras de cariño y de fe, entonces cada una es tan valiosa, es tan importante, porque va llena de esa energía tan poderosa como es el amor, por eso los ponemos en un lugar donde los tengamos siempre a la vista y nos recuerden que no estamos solos”, mencionó.

Para la presentadora de Informe 11 Las Historias, ellos más bien se quedan “cortos” para agradecer tanto cariño y muestras de solidaridad, pues muchas veces esos pequeños detalles se convierten en una bocanada de fe y esperanza.

“Es muy halagador y es conmovedor, porque no lo conocen a uno y que la gente se tome su tiempo, sus recursos también, para poder enviarle algo a alguien que no conoce en persona, que probablemente no hemos cruzado nada, es como una manifestación que la generosidad y la bondad siguen fuertes en este mundo”.

“A veces uno cree que vivimos en una sociedad altamente indiferente, egoísta, individualista, pero es impresionante ver la cantidad de personas que, desde un pensamiento, un simple gesto de poner emoticones (en redes sociales), hasta otras cosas como estas que se toman el tiempo para escribir una cartita, para ponerte en contacto con un página en otro país que te puede ayudar, es encantador. Es el amor de Dios usando a esas personas para que no nos sintamos solos”, recalcó.

La bendición del Padre Pío

Entre los muchos regalitos que le han hecho llegar a Gera hay uno muy especial y desde la cama del hospital nos contó su historia.

Aunque aclaró que igualmente todos tiene un gran valor para él y su familia.

“Tenemos un amigo que hace poquito pasó un pañuelito por la tumba del Padre Pío y por el sepulcro donde estuvo Jesús, entonces me lo trajo y me dijo: ‘Gerardo, es que yo pensé mucho en usted y se lo traje’, ese pañuelo lo tenemos ahí. Y así, cosas por el estilo de gente que me para y me dice: ‘Gerardo, yo soy devoto a María Auxiliadora y tengo esta medallista que quiero dársela’, esa la tenemos ahí, entonces eso se ha convertido en un rinconcito de la casa bien visible, bien bonito”, mencionó.

Pero no solo objetos religiosos le regalan sino en una ocasión también lo pararon para preguntarle si creía en la energía cuántica y le regalaron una medalla para atraer la buena energía.

“Yo a todos les digo que sí, cada quien cree a su manera”, agregó Gera.

Mientras sigue recibiendo sus dosis de antibióticos y espera que le den la salida, el periodista asegura seguir con su fe cada vez más intacta y agradecido por tanto chineo que recibe en el hospital.